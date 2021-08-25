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Кабмін посилив заходи прикордонного режиму

Середа, 25 серпня 2021, 18:00

У зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України Кабінет міністрів унормував питання прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах. 

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: ДПСУ повідомляє, що уряд вніс зміни до деяких своїх раніших постанов.

Ці норми удосконалюють систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, які регламентують відповідно до законодавства правила в’їзду, перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження робіт тощо.

Серед основних змін:

  • приведення назв районів у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою, на території яких встановлюються контрольовані прикордонні райони;
  • визначення прикордонної смуги, зокрема, зменшення її ширини до 5 км. Раніше вона визначалася у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих до державного  кордону. Потреба у чіткому визначенні ширини прикордонної смуги виникла через створення об’єднаних територіальних громад на більшості прикордонних територій, адже межі селищних, сільських (міських) рад стають значно більшими, ніж до реформи, вказують прикордонники.
  • посилення заходів контролю за проведенням робіт та інших заходів у прикордонній смузі;
  • врегулювання окремих питань під час здійснення контролю щодо обліку та тримання на об’єктах базування, а також плавання і пересування усіх типів плавзасобів у внутрішніх водах та територіальному морі;
  • врегулювання порядку інформування власниками або експлуатантами повітряних суден підрозділів Державної прикордонної служби України про здійснення у контрольованих прикордонних районах за межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків зльоту і посадки повітряних суден.

Стосовно останніх двох змін, Демченко пояснив УП, що вони посилюють контроль правоохоронців за малими плавзасобами, які часто-густо самовільно виходять у море, та за безпілотними літальними апаратами, збільшення використання яких охоронці кордону фіксують у контрольованих прикордонних районах. 

Щоб вийти у море або запустити дрон у контрольованих прикордонних районах, потрібно отримати дозвіл Держприкордонслужби. У разі виявлення порушників цих норм на них чекає адміністративна відповідальність.

Додатково: ПЕРЕЛІК міст і районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони

Автономна Республіка Крим:

Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський райони;

Вінницька область:

Могилів-Подільський, Тульчинський райони;

Волинська область:

Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський райони;

Донецька область:

Горлівський, Донецький, Кальміуський, Маріупольський райони;

Житомирська область:

Коростенський район;

Закарпатська область:

Берегівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський райони;

Запорізька область:

Бердянський, Мелітопольський райони

Івано-Франківська область:

Верховинський район;

Київська область:

Вишгородський район;

Луганська область:

Довжанський, Ровеньківський, Сватівський, Старобільський, Щастинський райони;

Львівська область:

Львівський, Самбірський, Червоноградський, Яворівський райони;

Миколаївська область:

Миколаївський район;

Одеська область:

Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський райони;

Рівненська область:

Вараський, Сарненський райони;

Сумська область:

Конотопський, Охтирський, Сумський, Шосткинський райони;

Харківська область:

Богодухівський, Куп’янський, Харківський, Чугуївський райони;

Херсонська область:

Генічеський, Скадовський райони;

Чернівецька область:

Вижницький, Дністровський, Чернівецький райони;

Чернігівська область:

Корюківський, Новгород-Сіверський, Чернігівський райони;

м. Севастополь.      

Що було раніше: 17 липня 2020 року Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів України і створення замість них 136 нових.

Знати більше: Нові райони України: 15 відповідей на поширені запитання

Валентина Романенко, УП
Теми: Прикордонна службаКабінет міністрів


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