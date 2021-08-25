Кабмін посилив заходи прикордонного режиму
У зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України Кабінет міністрів унормував питання прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах.
Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП
Деталі: ДПСУ повідомляє, що уряд вніс зміни до деяких своїх раніших постанов.
Ці норми удосконалюють систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, які регламентують відповідно до законодавства правила в’їзду, перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження робіт тощо.
Серед основних змін:
- приведення назв районів у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою, на території яких встановлюються контрольовані прикордонні райони;
- визначення прикордонної смуги, зокрема, зменшення її ширини до 5 км. Раніше вона визначалася у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих до державного кордону. Потреба у чіткому визначенні ширини прикордонної смуги виникла через створення об’єднаних територіальних громад на більшості прикордонних територій, адже межі селищних, сільських (міських) рад стають значно більшими, ніж до реформи, вказують прикордонники.
- посилення заходів контролю за проведенням робіт та інших заходів у прикордонній смузі;
- врегулювання окремих питань під час здійснення контролю щодо обліку та тримання на об’єктах базування, а також плавання і пересування усіх типів плавзасобів у внутрішніх водах та територіальному морі;
- врегулювання порядку інформування власниками або експлуатантами повітряних суден підрозділів Державної прикордонної служби України про здійснення у контрольованих прикордонних районах за межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків зльоту і посадки повітряних суден.
Стосовно останніх двох змін, Демченко пояснив УП, що вони посилюють контроль правоохоронців за малими плавзасобами, які часто-густо самовільно виходять у море, та за безпілотними літальними апаратами, збільшення використання яких охоронці кордону фіксують у контрольованих прикордонних районах.
Щоб вийти у море або запустити дрон у контрольованих прикордонних районах (межі районів указані в переліку нижче -ред), потрібно отримати дозвіл Держприкордонслужби. У разі виявлення порушників цих норм на них чекає адміністративна відповідальність.
Додатково: ПЕРЕЛІК міст і районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони
Автономна Республіка Крим:
Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський райони;
Вінницька область:
Могилів-Подільський, Тульчинський райони;
Волинська область:
Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський райони;
Донецька область:
Горлівський, Донецький, Кальміуський, Маріупольський райони;
Житомирська область:
Коростенський район;
Закарпатська область:
Берегівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський райони;
Запорізька область:
Бердянський, Мелітопольський райони
Івано-Франківська область:
Верховинський район;
Київська область:
Вишгородський район;
Луганська область:
Довжанський, Ровеньківський, Сватівський, Старобільський, Щастинський райони;
Львівська область:
Львівський, Самбірський, Червоноградський, Яворівський райони;
Миколаївська область:
Миколаївський район;
Одеська область:
Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський райони;
Рівненська область:
Вараський, Сарненський райони;
Сумська область:
Конотопський, Охтирський, Сумський, Шосткинський райони;
Харківська область:
Богодухівський, Куп’янський, Харківський, Чугуївський райони;
Херсонська область:
Генічеський, Скадовський райони;
Чернівецька область:
Вижницький, Дністровський, Чернівецький райони;
Чернігівська область:
Корюківський, Новгород-Сіверський, Чернігівський райони;
м. Севастополь.
Що було раніше: 17 липня 2020 року Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів України і створення замість них 136 нових.
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