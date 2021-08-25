Кабмін посилив заходи прикордонного режиму

У зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України Кабінет міністрів унормував питання прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: ДПСУ повідомляє, що уряд вніс зміни до деяких своїх раніших постанов.

Ці норми удосконалюють систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, які регламентують відповідно до законодавства правила в’їзду, перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження робіт тощо.

Серед основних змін:

приведення назв районів у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою, на території яких встановлюються контрольовані прикордонні райони;

визначення прикордонної смуги, зокрема, зменшення її ширини до 5 км. Раніше вона визначалася у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих до державного кордону. Потреба у чіткому визначенні ширини прикордонної смуги виникла через створення об’єднаних територіальних громад на більшості прикордонних територій, адже межі селищних, сільських (міських) рад стають значно більшими, ніж до реформи, вказують прикордонники.

посилення заходів контролю за проведенням робіт та інших заходів у прикордонній смузі;

врегулювання окремих питань під час здійснення контролю щодо обліку та тримання на об’єктах базування, а також плавання і пересування усіх типів плавзасобів у внутрішніх водах та територіальному морі;

врегулювання порядку інформування власниками або експлуатантами повітряних суден підрозділів Державної прикордонної служби України про здійснення у контрольованих прикордонних районах за межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків зльоту і посадки повітряних суден.

Стосовно останніх двох змін, Демченко пояснив УП, що вони посилюють контроль правоохоронців за малими плавзасобами, які часто-густо самовільно виходять у море, та за безпілотними літальними апаратами, збільшення використання яких охоронці кордону фіксують у контрольованих прикордонних районах.

Щоб вийти у море або запустити дрон у контрольованих прикордонних районах (межі районів указані в переліку нижче -ред), потрібно отримати дозвіл Держприкордонслужби. У разі виявлення порушників цих норм на них чекає адміністративна відповідальність.

Додатково: ПЕРЕЛІК міст і районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони

Автономна Республіка Крим:

Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський райони;

Вінницька область:

Могилів-Подільський, Тульчинський райони;

Волинська область:

Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський райони;

Донецька область:

Горлівський, Донецький, Кальміуський, Маріупольський райони;

Житомирська область:

Коростенський район;

Закарпатська область:

Берегівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський райони;

Запорізька область:

Бердянський, Мелітопольський райони

Івано-Франківська область:

Верховинський район;

Київська область:

Вишгородський район;

Луганська область:

Довжанський, Ровеньківський, Сватівський, Старобільський, Щастинський райони;

Львівська область:

Львівський, Самбірський, Червоноградський, Яворівський райони;

Миколаївська область:

Миколаївський район;

Одеська область:

Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський райони;

Рівненська область:

Вараський, Сарненський райони;

Сумська область:

Конотопський, Охтирський, Сумський, Шосткинський райони;

Харківська область:

Богодухівський, Куп’янський, Харківський, Чугуївський райони;

Херсонська область:

Генічеський, Скадовський райони;

Чернівецька область:

Вижницький, Дністровський, Чернівецький райони;

Чернігівська область:

Корюківський, Новгород-Сіверський, Чернігівський райони;

м. Севастополь.

Що було раніше: 17 липня 2020 року Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів України і створення замість них 136 нових.

Знати більше: Нові райони України: 15 відповідей на поширені запитання