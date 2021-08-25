Кабмин усилил меры пограничного режима

В связи с изменениями административно-территориального устройства Украины Кабинет министров унормировал вопрос пограничного режима в контролируемых пограничных районах.

Источник: Государственная пограничная служба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: ГПСУ сообщает, что правительство внесло изменения в некоторые свои более ранние постановления.

Эти нормы совершенствуют систему режимных мероприятий в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе, регламентирующие в соответствии с законодательством правила въезда, пребывания, проживания, передвижения граждан Украины и других лиц, проведения работ и др.

Среди основных изменений:

приведение названий районов в соответствие с новым административно-территориальным устройством, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы;

определение пограничной полосы, в частности, уменьшение ее ширины до 5 км. Ранее она определялась в пределах территорий поселковых и сельских советов, прилегающих к государственной границе. Потребность в четком определении ширины пограничной полосы возникла из-за создания объединенных территориальных общин на большинстве приграничных территорий, ведь границы поселковых, сельских (городских) советов становятся значительно больше, чем до реформы, указывают пограничники.

усиление мер контроля за проведением работ и других мероприятий в пограничной полосе;

урегулирование отдельных вопросов при осуществлении контроля по учету и содержания на объектах базирования, а также плавания и передвижения всех типов плавсредств во внутренних водах и территориальном море;

регулирование порядка информирования владельцами или эксплуатантами воздушных судов подразделений Государственной пограничной службы Украины об осуществлении в контролируемых пограничных районах за пределами аэродромов, вертодромов или взлетно-посадочных площадок взлета и посадки воздушных судов.

Относительно последних двух изменений, Демченко объяснил УП, что они усиливают контроль правоохранителей за малыми плавсредствами, которые часто самовольно выходят в море, и за беспилотными летательными аппаратами, увеличение использования которых пограничники фиксируют в контролируемых пограничных районах.

Чтобы выйти в море или запустить беспилотник в контролируемых пограничных районах (границы районов указаны в перечне ниже -ред), теперь нужно получить разрешение Госпогранслужбы. В случае выявления нарушителей этих норм, их ждет административная ответственность.

Дополнительно: ПЕРЕЧЕНЬ городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы

Автономная Республика Крым:

Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский районы;

Винницкая область:

Могилев-Подольский, Тульчинский районы;

Волынская область:

Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский районы;

Донецкая область:

Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Мариупольский районы;

Житомирская область:

Коростенский район,

Закарпатская область:

Береговский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский районы;

Запорожская область:

Бердянский, Мелитопольский районы

Ивано-Франковская область:

Верховинский район,

Киевская область:

Вышгородский район,

Луганская область:

Довжанский, Ровеньковский, Сватовский, Старобельский, Счастьенский районы;

Львовская область:

Львовский, Самборский, Червоноградский, Яворивский районы;

Николаевская область:

Николаевский район,

Одесская область:

Белгород-Днестровский, Белгородский, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский районы;

Ровенская область:

Варашский, Сарненский районы;

Сумская область:

Конотопский, Ахтырский, Сумской, Шосткинский районы;

Харьковская область:

Богодуховский, Купянский, Харьковский, Чугуевский районы;

Херсонская область:

Генический, Скадовский районы;

Черновицкая область:

Вижницкий, Днестровский, Черновицкий районы;

Черниговская область:

Корюковский, Новгород-Северский, Черниговский районы;

г. Севастополь.

Что было раньше: 17 июля 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов Украины и создание вместо них 136 новых.

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