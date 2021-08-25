Кабмин усилил меры пограничного режима
В связи с изменениями административно-территориального устройства Украины Кабинет министров унормировал вопрос пограничного режима в контролируемых пограничных районах.
Источник: Государственная пограничная служба, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП
Детали: ГПСУ сообщает, что правительство внесло изменения в некоторые свои более ранние постановления.
Эти нормы совершенствуют систему режимных мероприятий в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе, регламентирующие в соответствии с законодательством правила въезда, пребывания, проживания, передвижения граждан Украины и других лиц, проведения работ и др.
Среди основных изменений:
- приведение названий районов в соответствие с новым административно-территориальным устройством, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы;
- определение пограничной полосы, в частности, уменьшение ее ширины до 5 км. Ранее она определялась в пределах территорий поселковых и сельских советов, прилегающих к государственной границе. Потребность в четком определении ширины пограничной полосы возникла из-за создания объединенных территориальных общин на большинстве приграничных территорий, ведь границы поселковых, сельских (городских) советов становятся значительно больше, чем до реформы, указывают пограничники.
- усиление мер контроля за проведением работ и других мероприятий в пограничной полосе;
- урегулирование отдельных вопросов при осуществлении контроля по учету и содержания на объектах базирования, а также плавания и передвижения всех типов плавсредств во внутренних водах и территориальном море;
- регулирование порядка информирования владельцами или эксплуатантами воздушных судов подразделений Государственной пограничной службы Украины об осуществлении в контролируемых пограничных районах за пределами аэродромов, вертодромов или взлетно-посадочных площадок взлета и посадки воздушных судов.
Относительно последних двух изменений, Демченко объяснил УП, что они усиливают контроль правоохранителей за малыми плавсредствами, которые часто самовольно выходят в море, и за беспилотными летательными аппаратами, увеличение использования которых пограничники фиксируют в контролируемых пограничных районах.
Чтобы выйти в море или запустить беспилотник в контролируемых пограничных районах (границы районов указаны в перечне ниже -ред), теперь нужно получить разрешение Госпогранслужбы. В случае выявления нарушителей этих норм, их ждет административная ответственность.
Дополнительно: ПЕРЕЧЕНЬ городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы
Автономная Республика Крым:
Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский районы;
Винницкая область:
Могилев-Подольский, Тульчинский районы;
Волынская область:
Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковельский районы;
Донецкая область:
Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Мариупольский районы;
Житомирская область:
Коростенский район,
Закарпатская область:
Береговский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский районы;
Запорожская область:
Бердянский, Мелитопольский районы
Ивано-Франковская область:
Верховинский район,
Киевская область:
Вышгородский район,
Луганская область:
Довжанский, Ровеньковский, Сватовский, Старобельский, Счастьенский районы;
Львовская область:
Львовский, Самборский, Червоноградский, Яворивский районы;
Николаевская область:
Николаевский район,
Одесская область:
Белгород-Днестровский, Белгородский, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский районы;
Ровенская область:
Варашский, Сарненский районы;
Сумская область:
Конотопский, Ахтырский, Сумской, Шосткинский районы;
Харьковская область:
Богодуховский, Купянский, Харьковский, Чугуевский районы;
Херсонская область:
Генический, Скадовский районы;
Черновицкая область:
Вижницкий, Днестровский, Черновицкий районы;
Черниговская область:
Корюковский, Новгород-Северский, Черниговский районы;
г. Севастополь.
Что было раньше: 17 июля 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов Украины и создание вместо них 136 новых.
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