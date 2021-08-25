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Навальний оцінив ймовірність його вбивства у в’язниці

Середа, 25 серпня 2021, 22:46
Навальний оцінив ймовірність його вбивства у в’язниці
Фото: пресслужба Мосміськсуду

Російський засуджений опозиціонер Олексій Навальний вважає, що оцінювати ймовірність його вбивства у в’язниці складно, оскільки прогнозувати дії "психічно нездорової людини" Путіна дуже складно, бо вони можуть взагалі не від чого не залежать. 

Джерело: Навальний в інтерв’ю для The New York Times, повна версія опублікована на сайті Навального

Пряма мова: "Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50%. Або вб'ють, або не вб'ють.

Давайте не забувати про те, що ми маємо справу з явно психічно нездоровою людиною – Путіним. Патологічним брехуном з маніями величі і переслідування. 22 роки безконтрольної влади зроблять таким будь-якого, і ми спостерігаємо класичну ситуацію напівбожевільного царя...

Ось ми намагаємося будувати якісь раціональні версії, а насправді коли-небудь з'ясується, що президент Росії приймає рішення на основі порад якогось старця з лісу. Або покемона.

Про індикатори того, знизився або зріс ризик мого вбивства, можу сказати одне: мої спостереження свідчать, що це неможливо прогнозувати за зовнішніми ознаками". 

Деталі: Навальний каже, що раніше він мав виправдовуватись на запитання, чому його ще не вбили, а тепер має оцінювати вірогідність смерті у в’язниці. 

Він також розповів про розпорядок дня в тюрмі. За словами Навального, більше 8 годин на день ув’язнені примусово дивляться пропагандистські фільми та лекції. Більшість фільмів – про минуле, "Велику вітчизняну війну" або про те "як 40 років тому наші спортсмени розгромили американців чи канадців". Такі "патріотичні виховні заходи" тривають протягом всього дня. 

Передісторія:

  • 3 лютого суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії.






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