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Навальный оценил вероятность его убийства в тюрьме

Среда, 25 августа 2021, 22:46
Навальный оценил вероятность его убийства в тюрьме
Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Российский осужден оппозиционер Алексей Навальный считает, что оценивать возможность его убийства в тюрьме сложно, поскольку прогнозировать действия "психически нездорового человека" Путина очень сложно, потому что они могут вообще не от чего не зависят.

Источник: Навальный в интервью The New York Times, полная версия опубликована на сайте Навального

Прямая речь: "Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют.

Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя...

Вот мы пытаемся строить какие-то рациональные версии, а на самом деле когда-нибудь выяснится, что президент России принимает решение на основе советов какого-то старца из леса. Или покемона.

Про индикаторы того, снизился или вырос риск моего убийства, могу сказать одно: мои наблюдения свидетельствуют, что это невозможно прогнозировать по внешним признакам.

Детали: Навальный говорит, что раньше он должен был оправдываться на вопрос, почему его еще не убили, а теперь оценивать вероятность смерти в тюрьме.

Он также рассказал о распорядке дня в тюрьме. По словам Навального, больше 8 часов в день заключенные принудительно смотрят пропагандистские фильмы и лекции. Большинство фильмов – о прошлом, о "Великой отечественной войне" или о том "как 40 лет назад наши спортсмены разгромили американцев или канадцев". Такие "патриотические воспитательные меры" продолжаются в течение всего дня.

Напомним:

  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии.

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