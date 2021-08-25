Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Навальный оценил вероятность его убийства в тюрьме

Среда, 25 августа 2021, 22:46
Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Российский осужден оппозиционер Алексей Навальный считает, что оценивать возможность его убийства в тюрьме сложно, поскольку прогнозировать действия "психически нездорового человека" Путина очень сложно, потому что они могут вообще не от чего не зависят.

Источник: Навальный в интервью The New York Times, полная версия опубликована на сайте Навального

Прямая речь: "Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50%. Или убьют, или не убьют.

Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя...

Вот мы пытаемся строить какие-то рациональные версии, а на самом деле когда-нибудь выяснится, что президент России принимает решение на основе советов какого-то старца из леса. Или покемона.

Про индикаторы того, снизился или вырос риск моего убийства, могу сказать одно: мои наблюдения свидетельствуют, что это невозможно прогнозировать по внешним признакам.

Детали: Навальный говорит, что раньше он должен был оправдываться на вопрос, почему его еще не убили, а теперь оценивать вероятность смерти в тюрьме.

Он также рассказал о распорядке дня в тюрьме. По словам Навального, больше 8 часов в день заключенные принудительно смотрят пропагандистские фильмы и лекции. Большинство фильмов – о прошлом, о "Великой отечественной войне" или о том "как 40 лет назад наши спортсмены разгромили американцев или канадцев". Такие "патриотические воспитательные меры" продолжаются в течение всего дня.

Напомним:

  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости среды и ночи: русский язык на Днепропетровщине, суд "Северного потока-2"

"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов

Талибы призывают женщин оставаться дома, пока боевики "не обучены" их уважать

Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине

Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"

Медведчук заявил, что Украина использует российский газ

Все новости...
Последние новости
08:52
162 тысячи украинцев вакцинировались против коронавируса 25 августа
08:40
США, Британия и Австралия попросили не ехать в аэропорт Кабула из-за угрозы теракта
08:32
Ющенко о самых тяжелых переговорах: Не надо недооценивать Россию
08:22
COVID в Украине: после праздников зафиксировали 1 581 больного и 45 умерших
08:00
Главные новости среды и ночи: русский язык на Днепропетровщине, суд "Северного потока-2"
07:55
На Донбассе было пять нарушений "тишины", без потерь
07:25
Moderna приостановила поставку более миллиона доз в Японию после загрязнения флаконов
06:31
Ряд стран призвали граждан покинуть аэропорт Кабула из-за угрозы теракта
05:29
COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в США, далее Индия
04:40
С сентября в Бразилии будут вакцинировать население в третий раз
Все новости...