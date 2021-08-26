"Шахтар" проходить "Монако" і буде грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів

Донецький "Шахтар" пробився до групового турніру Ліги Чемпіонів. У матчі-відповіді "Шахтар" у додаткових екстратаймах зіграв унічию 2:2 з французьким "Монако".

Поєдинок відбувся у середу 25 серпня у Харкові.

Нагадаємо, що у першій грі донецька команда на виїзді здолала "Монако" з рахунком 1:0.

Перший тайм був повністю за французами і за рахунком, і за грою. "Монако" пресингував, краще грав у відборі м`яча, і завдав за перші 45-ть хвилин 13 ударів, з них чотири у площину воріт. У "гірників" було чотири удари і жодного у рамку воріт.

На 18-й хвилині "Монако" повів у рахунку. Удар Кевіна Фолланда з метрів 12-ти Андрій П`ятов відбив, а на добиванні першим був Віссан Бен-Єддер, який і вивів свою команду вперед. На 39-й хвилині рахунок став 2:0. Бен-Єддер вискочив у штрафному майданчику з-за спини Миколи Матвієнка і вдруге у цій грі пробив П`ятова - 2:0.

Міг Бен-Єддер оформити у цій зустрічі і хет-трик ще першому таймі, але не влучив у ворота, перекидаючи м`яча через П`ятова.

На старті другому тайму знову було пару моментів у "Монако". Знову врятував П`ятов, який не дав себе обіграти Бен-Єддеру. На 74-й хвилині "Шахтар" скорочує розрив у рахунку. Після пасу від Алана Патріка з метрів семи у кут воріт пробив Марлос - 2:1.

Мав шанс "Монако" не доводити все до додаткового часу. Спочатку Фолланд не зумів з кількох метрів проштовхнути м`яча у порожні ворота повз Вітао. А вже в доданий арбітром час після удару Фолланда сейв видав П`ятов.

Перша додаткова 15-хвилинка пройшла за рівної гри і без особливих моментів біля воріт. На 115-й хвилині "Шахтар" зрівнює рахунок і виходить уперед за сумою двох матчів. Михайло Мудрик по флангу забіг у штрафний майданчик і після удару українця м`яч зрикошетив від ноги захисника "Монако" і залетів у кут воріт - 2:2. Рахунок за сумою двох матчів став 3:2 на користь "Шахтаря".