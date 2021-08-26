"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" пробился в групповой турнир Лиги Чемпионов. В ответной игре "Шахтер" в дополнительном экстра-тайме сыграл вничью 2:2 с французским "Монако".

Поединок прошел в среду 25 августа в Харькове.

Напомним, что в первой игре донецкая команда на выезде одолела "Монако" со счетом 1:0.

Первый тайм был полностью за французами и по счету, и по игре. "Монако" прессинговал, лучше играл в отборе мяча, и нанес за первые 45-ть минут 13 ударов, из них четыре в створ. У "горняков" было четыре удара и ни одного в створ ворот.

На 18-й минуте "Монако" повел в счете. Удар Кевина Фолланда с метров 12-ти Андрей Пятов отбил, а на добивание первым был Виссан Бен-Йеддер, который и вывел свою команду вперед. На 39-й минуте счет стал 2:0. Бен-Йеддер выскочил в штрафной из-за спины Николая Матвиенко и второй раз в этой игре пробил Пятова - 2:0.

Мог Бен-Йеддер оформить в этой встрече и хет-трик еще первом тайме, но не попал в ворота, перебрасывая мяч через Пятова.

На старте второго тайма снова было пару моментов у "Монако". Опять спас Пятов, который не дал себя обыграть Бен-Йеддеру. На 74-й минуте "Шахтер" сокращает разрыв в счете. После паса от Алана Патрика метров с семи в угол ворот пробил Марлос - 2:1.

Имел шанс "Монако" не доводить все до дополнительного времени. Сначала Фолланд не сумел с нескольких метров протолкнуть мяч в пустые ворота мимо Витао. А уже в добавленное арбитром время после удара Фолланда сейв выдал Пятов.

Первая дополнительная 15-минутка прошла в равной игре и без особых моментов у ворот. На 115-й минуте "Шахтер" сравнивает счет и выходит вперед по сумме двух матчей. Михаил Мудрик по флангу забежал в штрафную и после удара украинца мяч срикошетил от ноги защитника "Монако" и залетел в угол ворот - 2:2. Счет по сумме двух матчей стал 3: 2 в пользу "Шахтера".