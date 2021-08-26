COVID-19 в США: У серпні кількість госпіталізацій подвоїлася

Вперше з січня кількість госпіталізацій через COVID-19 в США перевищила 100 тисяч, майже подвоївшись з початку серпня.

Джерело: WSJ

Деталі: Згідно з останніми даними, кількість пацієнтів на лікарняних ліжках з підтвердженими або ймовірними випадками COVID-19 досягла 100 517 у вівторок, а наступного дня дещо знизилася до 100 059. Це по порівнянні з 53 529 на 1 серпня.

Зазначається, що хоча цей показник залишається нижчим за зимовий пік у країні (14 січня з COVID-19 госпіталізували 142 229 осіб), лікарні в деяких частинах США завантажені. Офіційні особи в штатах, зокрема Джорджії, Кентуккі, Теннессі і Айдахо, запросили додатковий персонал і ресурси.

Що передувало: У середині серпня повідомлялося, що лікарні у Штатах б'ють на сполох через різке збільшення кількості хворих COVID-19, яким потрібна госпіталізація. Серед заражених – велика кількість невакцинованих людей, а також дітей.

Нагадаємо: Наразі США є лідерами у світі за добовим поширенням COVID-19.