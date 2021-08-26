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COVID-19 в США: В августе количество госпитализаций удвоилось

Четверг, 26 августа 2021, 02:34
COVID-19 в США: В августе количество госпитализаций удвоилось

Впервые с января количество госпитализаций из-за COVID-19 в США превысило 100 тысяч, почти удвоившись с начала августа.

Источник: WSJ

Детали: Согласно последним данным, количество пациентов на больничных койках с подтвержденными или вероятными случаями COVID-19 достигло 100 517 во вторник, а на следующий день несколько снизилось до 100 059. Это по сравнению с 53 529 на 1 августа.

Отмечается, что хотя этот показатель остается ниже зимнего пика в стране (14 января с COVID-19 госпитализировали 142 229 человек), больницы в некоторых частях США загружены. Официальные лица в штатах, в частности Джорджии, Кентукки, Теннесси и Айдахо, запросили дополнительный персонал и ресурсы.

Что предшествовало: В середине августа сообщалось, что больницы в Штатах бьют тревогу из-за резкого увеличения количества больных COVID-19, которым требуется госпитализация. Среди зараженных - большое количество невакцинированных людей, а также детей.

Напомним: Сейчас США являются лидерами в мире по суточному распространению COVID-19.

Темы: коронавирусСША
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