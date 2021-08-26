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COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих у США, далі Індія

Четвер, 26 серпня 2021, 05:29
COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих у США, далі Індія

За добу 24 серпня у світі виявили 716 555 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 171 737 нових випадків, в Індії – 46 397, в Ірані – 39 983.

Крім того, в Британії – 35 847, в Бразилії – 30 529.

 

Україна з 727 випадками знаходиться на 68 місці у світі між Йорданією та Чорногорією. У Європі Україна на 22 місці.

11 174 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 45 місці у світі і на 10 – серед європейських країн.

Нагадаємо: 24 серпня в Україні зафіксували 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 682 особи, померли 20 хворих, одужали 382 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
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