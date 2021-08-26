COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в США, далее Индия

За сутки 24 августа в мире обнаружили 716 555 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 171 737 новых случаев, в Индии - 46 397, в Иране - 39 983.

Кроме того, в Великобритании - 35 847, в Бразилии - 30 529.

Украина с 727 случаями находится на 68 месте в мире между Иорданией и Черногорией. В Европе Украина на 22 месте.

11174 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 45 месте в мире и на 10 - среди европейских стран.

Напомним: 24 августа в Украине зафиксировали 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 682 человека, умерли 20 больных, выздоровели 382 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин