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COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в США, далее Индия

Четверг, 26 августа 2021, 05:29
COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в США, далее Индия

За сутки 24 августа в  мире обнаружили 716 555 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 171 737 новых случаев, в Индии - 46 397, в Иране - 39 983.

Кроме того, в Великобритании - 35 847, в Бразилии - 30 529.

 

Украина с 727 случаями находится на 68 месте в мире между Иорданией и Черногорией. В Европе Украина на 22 месте.

11174 человека в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 45 месте в мире и на 10 - среди европейских стран.

Напомним: 24 августа в Украине зафиксировали 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 682 человека, умерли 20 больных, выздоровели 382 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда

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Темы: коронавирус
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