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З України видворили хасида, який влаштував бійку в Умані

Четвер, 26 серпня 2021, 11:43
З України видворили хасида, який влаштував бійку в Умані
ФОТО: Ельдар Сарахман

Громадянину Ізраїлю на 3 роки заборонили в’їзд в Україну після бійки в Умані 22 серпня.

Джерело: пресслужба поліції Черкаської області

Деталі: Зокрема, 22 серпня на вулиці Пушкіна в Умані між прочанами стався конфлікт: "19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту".

Поліцейські склали на правопорушника адмінпротокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Крім того, працівники міграційної служби вирішили заборонити хлопцю право на в’їзд в Україну протягом трьох років.

 

Українська правда

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Теми: хасидиУманьполіціябійка
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