Из Украины выдворили хасида, который устроил драку в Умани

Гражданину Израиля на 3 года запретили въезд в Украину после драки в Умани 22 августа.

Источник: пресс-служба полиции Черкасской области

Детали: В частности, 22 августа на улице Пушкина в Умани между паломниками произошел конфликт: "19-летний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту".

Полицейские составили на правонарушителя админпротокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Кроме того, работники миграционной службы решили запретить парню право на въезд в Украину в течение трех лет.