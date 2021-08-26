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У Києві зросла кількість хворих на COVID-19, за добу 4 смерті

Четвер, 26 серпня 2021, 11:58
Фото КМДА

За добу 25 серпня у столиці зареєстровали 264 випадки коронавірусу – це найбільша кількість хворих за добу з 7 червня, 4 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "264 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 4 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 139 жінок віком від 18 до 90 років, 105 чоловіків віком від 20 до 84 років, 10 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років.

47 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (59), Деснянському та Шевченківському (по 40), в Святошинському (28) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці уже 223 104 підтверджених випадки коронавірусу, 5 275 хворих померли. Подолали вірус 215 246 мешканців Києва, з них 217 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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