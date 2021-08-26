Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве возросло число больных COVID-19, за сутки 4 смерти

Четверг, 26 августа 2021, 11:58
В Киеве возросло число больных COVID-19, за сутки 4 смерти
Фото КГГА

За сутки 25 августа в столице зарегистрировали 264 случая коронавируса – это наибольшее количество больных за сутки с 7 июня, 4 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "264 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 4 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 139 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 105 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет, 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.

47 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (59), Деснянском и Шевченковском (по 40), в Святошинском (28) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 223 104 подтвержденных случая коронавируса, 5 275 больных умерли. Преодолели вирус 215 246 жителей Киева, из них 217 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: