В Киеве возросло число больных COVID-19, за сутки 4 смерти

За сутки 25 августа в столице зарегистрировали 264 случая коронавируса – это наибольшее количество больных за сутки с 7 июня, 4 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "264 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 4 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 139 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 105 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет, 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.

47 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (59), Деснянском и Шевченковском (по 40), в Святошинском (28) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 223 104 подтвержденных случая коронавируса, 5 275 больных умерли. Преодолели вирус 215 246 жителей Киева, из них 217 за минувшие сутки.

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