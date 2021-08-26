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Кулеба: Жоден літак евакуації з Афганістану не захоплювали

Четвер, 26 серпня 2021, 12:31
Кулеба: Жоден літак евакуації з Афганістану не захоплювали
Дмитро Кулеба, фото з його Facebook

Жоден літак, який повинен був вивозити українських громадян та іноземців з Афганістану, не перебував у чиєму-небудь полоні.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 26 серпня, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Були погрози нашому літаку, але всі ми ці проблеми вирішили. Жоден літак, який повинен вивозити українських громадян або мав вивозити українських громадян і іноземців, не знаходиться в чиєму-небудь полоні, під чиїмось контролем.

Це був один з робочих моментів, Євген (Єнін, заступник міністра закордонних справ України) про нього розповів, журналісти його підхопили, розкрутили, але як такого захоплення літака немає".

Що передувало: 24 серпня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про евакуацію українців з аеропорту Кабула, а також заявив про те, що озброєні люди "фактично вкрали в українців літак"

Водночас речник МЗС Олег Ніколенко пояснив, що "захоплення" літака як такого не було, Єнін використав це слово щоб пояснити, що літак, з яким була домовленість, в результаті повіз інших людей.

За його словами, врешті-решт усі літаки, які залучала наша держава для евакуації громадян із Афганістану, безпечно повернулися до України. Було три евакуаційних рейси, які вивезли 256 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанМЗС
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