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Кулеба: Ни один самолет эвакуации из Афганистана не захвачен

Четверг, 26 августа 2021, 12:31
Дмитрий Кулеба, фото из его Facebook

Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находится в чьем-либо плену.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 26 августа, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Были угрозы нашему самолету, но все мы эти проблемы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем.

Это был один из рабочих моментов, Евгений (Енин, заместитель министра иностранных дел Украины) о нем рассказал, журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет".

Что предшествовало: 24 августа заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула, а также заявил о том, что вооруженные люди "фактически украли у украинцев самолет".

В то же время пресс-секретарь МИД Олег Николенко объяснил, что "захвата" самолета как такового не было, Енин использовал это слово чтобы объяснить, что самолет, с которым была договоренность, в результате повез других людей.

По его словам, в конце концов все самолеты, которые привлекало наше государство для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в Украину. Было три эвакуационных рейса, которые вывезли 256 человек.

Темы: АфганистанМИД
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