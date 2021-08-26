У РФ рекорд померлих за весь час пандемії COVID-19
Четвер, 26 серпня 2021, 13:00
У Росії зафіксували рекордну кількість смертей через коронавірус з початку пандемії, кількість летальних випадків за добу зросла до 820.
Джерело: штаб РФ по боротьбі з COVID-19, російське видання "ТАСС"
Деталі: Попередній максимум - 819 смертей за день - був зареєстрований 14 серпня, за попередню добу в РФ підтвердили 820 випадків.
Крім того, число підтверджених випадків зараження на коронавірус в РФ зросло за добу до 19 630.
Водночас, окупанти враховують показники захворювання на території окупованого Криму. Там нібито за попередню добу підтвердили 331 випадок захворювання. Всього, за інформацією окупантів, в Криму виявили майже 70 тисяч випадків захворювання, понад 2 тисячі осіб померли.
Нагадаємо:
- У серпні 2021 року в Росії спостерігався різкий приріст хворих на коронавірус. Зокрема, 14 серпня померли "рекордні" 819 людей. До того у Росії добовий приріст жертв коронавірусу становив 815, а за день до цього – 808.
- У липні-серпні щоденна кількість нових випадків COVID-19 у РФ майже не опускалася нижче показника в 20 тисяч.
- На той час у Росії дуже повільно просувалася кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. Іноземні вакцини не допускаються для використання на території країни, а до вітчизняних препаратів у росіян високий рівень недовіри.