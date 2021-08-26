Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У РФ рекорд померлих за весь час пандемії COVID-19

Четвер, 26 серпня 2021, 13:00

У Росії зафіксували рекордну кількість смертей через коронавірус з початку пандемії, кількість летальних випадків за добу зросла до 820.

Джерело: штаб РФ по боротьбі з COVID-19, російське видання "ТАСС"

Деталі: Попередній максимум - 819 смертей за день - був зареєстрований 14 серпня, за попередню добу в РФ підтвердили 820 випадків.

Крім того, число підтверджених випадків зараження на коронавірус в РФ зросло за добу до 19 630.

Водночас, окупанти враховують показники захворювання на території окупованого Криму. Там нібито за попередню добу підтвердили 331 випадок захворювання. Всього, за інформацією окупантів, в Криму виявили майже 70 тисяч випадків захворювання, понад 2 тисячі осіб померли.

 

Нагадаємо:

  • У серпні 2021 року в Росії спостерігався різкий приріст хворих на коронавірус. Зокрема, 14 серпня померли "рекордні" 819 людей. До того у Росії добовий приріст жертв коронавірусу становив 815, а за день до цього – 808.
  • У липні-серпні щоденна кількість нових випадків COVID-19 у РФ майже не опускалася нижче показника в 20 тисяч.
  • На той час у Росії дуже повільно просувалася кампанія з вакцинації населення проти коронавірусу. Іноземні вакцини не допускаються для використання на території країни, а до вітчизняних препаратів у росіян високий рівень недовіри.

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США

Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у Лізі Чемпіонів

Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді – МОЗ

Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі

відео, фото, оновленоВ офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"

Усі новини...
Росія
Окупанти обстріляли житловий сектор на Донеччині
"Це наша історія": Кулеба відповів на глузливу заяву Лаврова щодо Дня хрещення Русі
Байден очікує, що Росія покарає хакерів за атаки на США
Останні новини
23:59
Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США
23:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі
23:15
Українка Магучіх стала другою у стрибках на етапі Діамантової ліги: поступилась росіянці
22:46
В Україні з’являться кібервійська: Зеленський увів в дію рішення РНБО
21:53
Новини економіки: пенсійна реформа, бюджет та зміни до "зеленого тарифу"
21:48
Зеленський: Росія тиснула на учасників Кримської платформи
21:45
Оновлено з 20:40Вибухи в Кабулі забрали життя щонайменше 10 військових США – ЗМІ
21:40
"Зоря" вилітає з Ліги Європи, але не з єврокубків
21:15
Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії
20:53
Норвегія зупинила евакуацію після вибухів поблизу аеропорту Кабула
Усі новини...