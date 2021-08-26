У РФ рекорд померлих за весь час пандемії COVID-19

У Росії зафіксували рекордну кількість смертей через коронавірус з початку пандемії, кількість летальних випадків за добу зросла до 820.

Джерело: штаб РФ по боротьбі з COVID-19, російське видання "ТАСС"

Деталі: Попередній максимум - 819 смертей за день - був зареєстрований 14 серпня, за попередню добу в РФ підтвердили 820 випадків.

Крім того, число підтверджених випадків зараження на коронавірус в РФ зросло за добу до 19 630.

Водночас, окупанти враховують показники захворювання на території окупованого Криму. Там нібито за попередню добу підтвердили 331 випадок захворювання. Всього, за інформацією окупантів, в Криму виявили майже 70 тисяч випадків захворювання, понад 2 тисячі осіб померли.

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