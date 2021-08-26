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В РФ рекорд умерших за все время пандемии COVID-19

Четверг, 26 августа 2021, 13:00

В России зафиксировали рекордное количество смертей из-за коронавируса с начала пандемии, количество летальных исходов за сутки возросло до 820.

Источник: штаб РФ по борьбе с COVID-19, российское издание "ТАСС"

Детали: Предыдущий максимум - 819 смертей за день - был зарегистрирован 14 августа, за предыдущие сутки в РФ подтвердили 820 случаев.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки до 19 630.

В то же время, оккупанты учитывают показатели заболевания на территории оккупированного Крыма. Там якобы за предыдущие сутки подтвердили 331 случай заболевания. Всего, по информации оккупантов, в Крыму обнаружили почти 70 тысяч случаев заболевания, более 2000 человек умерли.

 

Напомним:

  • В августе 2021 года в России наблюдался резкий прирост больных на коронавирус. В частности, 14 августа умерли "рекордные" 819 человек. До этого в России суточный прирост жертв коронавируса составлял 815, а за день до этого - 808.
  • В июле-августе ежедневное количество новых случаев COVID-19 в РФ почти не опускалось ниже показателя в 20 тысяч.
  • В то время в России очень медленно продвигалась кампания по вакцинации населения против коронавируса. Иностранные вакцины не допускаются для использования на территории страны, а к отечественным препаратам у россиян высокий уровень недоверия.

Украинская правда
Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019
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