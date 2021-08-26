В РФ рекорд умерших за все время пандемии COVID-19

В России зафиксировали рекордное количество смертей из-за коронавируса с начала пандемии, количество летальных исходов за сутки возросло до 820.

Источник: штаб РФ по борьбе с COVID-19, российское издание "ТАСС"

Детали: Предыдущий максимум - 819 смертей за день - был зарегистрирован 14 августа, за предыдущие сутки в РФ подтвердили 820 случаев.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки до 19 630.

В то же время, оккупанты учитывают показатели заболевания на территории оккупированного Крыма. Там якобы за предыдущие сутки подтвердили 331 случай заболевания. Всего, по информации оккупантов, в Крыму обнаружили почти 70 тысяч случаев заболевания, более 2000 человек умерли.

Напомним: