Квартиру нардепки від "Голосу" арештували за заявою скандального поліцейського

Суд наклав арешт на квартиру народної депутатки від фракції "Голос" Олександри Устінової через заяву поліцейського чиновника Євгена Шевцова, який вже не раз був фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів. Крім того, її автівку оголосили в розшук.

Джерело: Устінова у Facebook

Пряма мова: "На мою квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук… Все через те, що маю сплатити майже 80 тис. грн компенсації за завдану моральну шкоду цілому заступнику (голови) Головного слідчого управління поліції! Пам'ятаєте такого собі Євгена Шевцова?.."

Деталі: За словами депутатки, між нею і Шевцовим у Facebook виникла словесна перепалка, причиною якої стала заява Устінової, щоб полісмена перевірили на незаконне збагачення. Поліцейський на це відреагував тим, що обізвав нардепку негарними словами. Устінова ж у відповідь назвала його людиною, яка "недостойна носити звання офіцера". Саме за це, пише вона, і подав свій позов Шевцов.

Рішення про виплату поліцейському компенсації у розмірі "майже 3-місячної зарплати", а також про арешт і розшук, як каже народна обраниця, ухвалив Печерський суд Києва.

Передісторія: Ще у 2020 році "Наші Гроші з Денисом Бігусом" провели розслідування і з'ясували, що дружина Євгена Шевцова - Альона Шевцова отримала у подарунок приміщення в центрі Києва, з якого перед тим зняла арешт злочинна група "чорних реєстраторів".

Також було розслідування блогерської платформи Enigma, у якому йшлося про сфабрикований арешт, який, серед інших, влаштували Альона і Євген Шевцови. Після цього Enigma повідомляла, що її через цей матеріал почали блокувати.