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Квартиру нардепа от "Голоса" арестовали по заявлению скандального полицейского

Четверг, 26 августа 2021, 13:14
Александра Устинова. Фото с ее страницы в Facebook

Суд наложил арест на квартиру народного депутата от фракции "Голос" Александры Устиновой из-за заявления полицейского чиновника Евгения Шевцова, который уже не раз был фигурантом антикоррупционных расследований журналистов. Кроме того, ее машину объявили в розыск.

Источник: Устинова в Facebook

Прямая речь: "На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск... Все потому, что должна заплатить почти 80 тыс. грн компенсации за причиненный моральный вред целому заместителю (начальника) Главного следственного управления полиции! Помните такого Евгения Шевцова?.."

Детали: По словам депутата, между ней и Шевцовым в Facebook возникла словесная перепалка, причиной которой стало заявление Устиновой, чтобы полисмена проверили на незаконное обогащение. Полицейский на это отреагировал тем, что обозвал нардепа нехорошими словами. Устинова же в ответ назвала его человеком, который "не достоин носить звание офицера". Именно за это, пишет она, и подал свой иск Шевцов.

Решение о выплате полицейскому компенсации в размере "почти 3-месячной зарплаты", а также об аресте и розыске, как говорит народная избранница, принял Печерский суд Киева.

Предыстория: Еще в 2020 году "Наши гроши с Денисом Бигусом" провели расследование и выяснили, что жена Евгения Шевцова - Алена Шевцова получила в подарок помещение в центре Киева, с которого перед тем сняла арест преступная группа "черных регистраторов".

Также было расследование блогерской платформы Enigma, в котором говорилось о сфабрикованном аресте, который, среди прочих, устроили Алена и Евгений Шевцовы. После этого Enigma сообщала, что ее из-за этого материала начали блокировать.

Украинская правда
Темы: Верховная Радаполицияскандаларестнедвижимость
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