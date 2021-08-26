Заступник генсека НАТО розповів, яких реформ Альянс чекає від України
Заступник Генсека НАТО Мірче Джоане закликав Україну продовжувати здійснювати внутрішні реформи на шляху до подальших рішень щодо її майбутнього членства.
Про це Джоане сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".
"Я б сказав, що, коли мова йде про НАТО, звичайно, нас більше цікавлять питання реформування інституцій національної безпеки, управління і контролю, взаємосумісності в Збройних силах, цивільного контролю, політичного контролю, парламентського нагляду, реформи сектору розвідки, що дуже складно, але і дуже важливо.
Але є і більш широкі речі, коли мова йде про боротьбу з корупцією, реформування судової системи, забезпечення того, щоб система функціонувала в рамках верховенства права, стримувань і противаг - всі ці питання не обов'язково пов'язані з оборонною галуззю, але пов'язані з цінностями, яких ми дотримуємося", - сказав Джоане.
"Ось чому ми закликаємо Україну продовжувати в максимально можливому обсязі використовувати Річну національну програму. Я знаю, що в грудні буде спільний перегляд цієї програми, і це найкращий спосіб по-справжньому побачити і зайнятися низкою запитань", - додав він.
Джоане наголосив, що рішення про вступ України і Грузії в НАТО є, і воно було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі – зокрема, на саміті в Брюсселі кілька місяців тому.
"Я закликаю наших українських друзів тримати курс і продовжувати готуватися шляхом внутрішніх реформ, які все ще потрібні для прийняття подальших рішень", - зазначив заступник генсека НАТО.
Джоане 23 серпня відвідав саміт Кримської платформи, на якому закликав Росію повернути Україні контроль над окупованим Кримом.