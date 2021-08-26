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Заступник генсека НАТО розповів, яких реформ Альянс чекає від України

Четвер, 26 серпня 2021, 15:18

Заступник Генсека НАТО Мірче Джоане закликав Україну продовжувати здійснювати внутрішні реформи на шляху до подальших рішень щодо її майбутнього членства.

Про це Джоане сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Я б сказав, що, коли мова йде про НАТО, звичайно, нас більше цікавлять питання реформування інституцій національної безпеки, управління і контролю, взаємосумісності в Збройних силах, цивільного контролю, політичного контролю, парламентського нагляду, реформи сектору розвідки, що дуже складно, але і дуже важливо.

Але є і більш широкі речі, коли мова йде про боротьбу з корупцією, реформування судової системи, забезпечення того, щоб система функціонувала в рамках верховенства права, стримувань і противаг - всі ці питання не обов'язково пов'язані з оборонною галуззю, але пов'язані з цінностями, яких ми дотримуємося", - сказав Джоане.

"Ось чому ми закликаємо Україну продовжувати в максимально можливому обсязі використовувати Річну національну програму. Я знаю, що в грудні буде спільний перегляд цієї програми, і це найкращий спосіб по-справжньому побачити і зайнятися низкою запитань", - додав він.

Джоане наголосив, що рішення про вступ України і Грузії в НАТО є, і воно було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі – зокрема, на саміті в Брюсселі кілька місяців тому.

"Я закликаю наших українських друзів тримати курс і продовжувати готуватися шляхом внутрішніх реформ, які все ще потрібні для прийняття подальших рішень", - зазначив заступник генсека НАТО.

Джоане 23 серпня відвідав саміт Кримської платформи, на якому закликав Росію повернути Україні контроль над окупованим Кримом.

Теми: НАТОУкраїна


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