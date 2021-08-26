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Заместитель генсека НАТО рассказал, каких реформ Альянс ожидает от Украины

Четверг, 26 августа 2021, 15:18
Заместитель генсека НАТО рассказал, каких реформ Альянс ожидает от Украины

Заместитель Генсека НАТО Мирче Джоанэ призвал Украину продолжать осуществлять внутренние реформы на пути к дальнейшим решениям относительно ее будущего членства.

Об этом Джоанэ сказал в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Я бы сказал, что, когда речь идет о НАТО, конечно, нас больше интересуют вопросы реформирования институций национальной безопасности, управления и контроля, взаимосовместимости в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки, что очень сложно, но и очень важно.

Но есть и более широкие вещи, когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформировании судебной системы, обеспечении того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов - все эти вопросы не обязательно связаны с оборонным сектором, но также с ценностями, которых мы придерживаемся", - сказал Джоанэ.

"Вот почему мы призываем Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу. Я знаю, что в декабре будет совместный просмотр этой программы, и это лучший способ по-настоящему увидеть и заняться рядом вопросов", - добавил он.

Джоанэ подчеркнул, что решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть, и оно было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - в частности, на саммите в Брюсселе несколько месяцев назад.

"Я призываю наших украинских друзей держать курс и продолжать готовиться путем внутренних реформ, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений", - отметил заместитель генсека НАТО.

Джоанэ 23 августа посетил саммит Крымской платформы, на котором призвал Россию вернуть Украине контроль над оккупированным Крымом.

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Темы: НАТОУкраина
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