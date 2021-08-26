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Підозру в держзраді отримав топфункціонер "Партії регіонів" на Херсонщині - СБУ

Четвер, 26 серпня 2021, 17:46
Підозру в держзраді отримав топфункціонер Партії регіонів на Херсонщині - СБУ
Німетуллаєв. фото з сайту ATR

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру "Партії регіонів", який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Спецслужбовці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про Сейтумера Німетуллаєва.

За інформацією СБУ, фігурант перебрався на півострів одразу після окупації Криму з боку РФ. Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою.

Підозрюваний створив громадську організацію нібито для "об’єднання кримськотатарського народу".

В СБУ наголошують: наразі встановлено, що справжньою метою цієї організації є:

  • цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації РФ території АР Крим;
  • агітація щодо визнання окупаційних органів влади РФ;
  • спонукання населення АР Крим до участі у роботі окупаційних органів влади РФ;
  • агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території АР Крим та у виборах президента РФ.

Наразі слідчо-розшукові дії тривають.

Нагадаємо: У 2019 році правоохоронні органи Автономної республіки Крим повідомили про підозру в створенні непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань Німетуллаєву, який був причетний до фінансування "самооборони Криму".

Українська правда
Теми: держзрадаСБУ
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