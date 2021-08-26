Підозру в держзраді отримав топфункціонер "Партії регіонів" на Херсонщині - СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру "Партії регіонів", який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Спецслужбовці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про Сейтумера Німетуллаєва.

За інформацією СБУ, фігурант перебрався на півострів одразу після окупації Криму з боку РФ. Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою.

Підозрюваний створив громадську організацію нібито для "об’єднання кримськотатарського народу".

В СБУ наголошують: наразі встановлено, що справжньою метою цієї організації є:

цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації РФ території АР Крим;

агітація щодо визнання окупаційних органів влади РФ;

спонукання населення АР Крим до участі у роботі окупаційних органів влади РФ;

агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території АР Крим та у виборах президента РФ.

Наразі слідчо-розшукові дії тривають.

Нагадаємо: У 2019 році правоохоронні органи Автономної республіки Крим повідомили про підозру в створенні непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань Німетуллаєву, який був причетний до фінансування "самооборони Криму".