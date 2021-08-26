Подозрение в госизмене получил топфункционер "Партии регионов" Херсонщины - СБУ
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области.
Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Спецслужба традиционно не называет имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о Сейтумере Ниметуллаеве.
По информации СБУ, фигурант перебрался на остров сразу после оккупации Крыма Россией. Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями.
Подозреваемый создал общественную организацию якобы для "объединения крымскотатарского народа".
В СБУ отмечают: пока установлено, что настоящей целью этой организации является:
- целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации РФ территории АР Крым;
- агитация о признании оккупационных органов власти РФ;
- побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ;
- агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.
Сейчас следственно-розыскные действия продолжаются.
Напомним: В 2019 году правоохранительные органы Автономной республики Крым сообщили о подозрении в создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований Ниметуллаеву, который был причастен к финансированию "самообороны Крыма".