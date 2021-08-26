Подозрение в госизмене получил топфункционер "Партии регионов" Херсонщины - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Спецслужба традиционно не называет имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о Сейтумере Ниметуллаеве.

По информации СБУ, фигурант перебрался на остров сразу после оккупации Крыма Россией. Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями.

Подозреваемый создал общественную организацию якобы для "объединения крымскотатарского народа".

В СБУ отмечают: пока установлено, что настоящей целью этой организации является:

целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации РФ территории АР Крым;

агитация о признании оккупационных органов власти РФ;

побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ;

агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.

Сейчас следственно-розыскные действия продолжаются.

Напомним: В 2019 году правоохранительные органы Автономной республики Крым сообщили о подозрении в создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований Ниметуллаеву, который был причастен к финансированию "самообороны Крыма".