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Подозрение в госизмене получил топфункционер "Партии регионов" Херсонщины - СБУ

Четверг, 26 августа 2021, 17:46
Подозрение в госизмене получил топфункционер Партии регионов Херсонщины - СБУ
Ниметуллаев. ФОТО С САЙТА ATR

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Спецслужба традиционно не называет имя подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о Сейтумере Ниметуллаеве.

По информации СБУ, фигурант перебрался на остров сразу после оккупации Крыма Россией. Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями.

Подозреваемый создал общественную организацию якобы для "объединения крымскотатарского народа".

В СБУ отмечают: пока установлено, что настоящей целью этой организации является:

  • целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации РФ территории АР Крым;
  • агитация о признании оккупационных органов власти РФ;
  • побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ;
  • агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.

Сейчас следственно-розыскные действия продолжаются.

Напомним: В 2019 году правоохранительные органы Автономной республики Крым сообщили о подозрении в создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований Ниметуллаеву, который был причастен к финансированию "самообороны Крыма".

Украинская правда
Темы: госизменаСБУ
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