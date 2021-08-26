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Біля аеропорту Кабула прогримів ще один вибух

Четвер, 26 серпня 2021, 17:54
Біля аеропорту Кабула прогримів ще один вибух
Фото: LIFE SHOT

Журналістка видання Politico повідомила про другий вибух біля аеропорту Кабула, у Пентагоні підтвердили. 

Джерело: журналістка Politico Лара Селігмен у Twitter, речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter, речник Пентагону Джон Кірбі у Twitter

Пряма мова Селігмен: "Два джерела підтверджують другий вибух за межами аеропорту Кабула".

Пряма мова Кірбі: "Ми можемо підтвердити вибух біля воріт аеропорту. Він став результатом систематичної атаки, яка призвела до ряду жертв з боку США та цивільного населення. Ми також можемо підтвердити принаймні один вибух біля готелю Baron, недалеко від аеропорту. Інформація буде оновлюватись". 

Деталі: За словами Селігмен, три джерела підтвердили їй втрати США внаслідок вибухів. Повідомляється, що американці відкрили вогонь у відповідь одразу після першого вибуху.

Українське Міністерство закордонних справ вже повідомило, що доручило посольству України в Таджикистані тримати ситуації на контролі через вибух біля аеропорту. Там кажуть, що інформація про постраждалих українців наразі не надходила. 

Що передувало: У Кабулі біля міжнародного аеропорту стався вибух через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанвибух
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