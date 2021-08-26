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Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі

Четвер, 26 серпня 2021, 16:57
Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі
ФОТО: AFP

У Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей, за попередньою інформацією щонайменше 13 осіб загинули. Згодом стало відомо про ще один вибух.

Джерело: the daily beast, Twitter речника Пентагону Джона Кірбі

Пряма мова Кірбі: "Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Інформація про жертви наразі неясна. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо".

Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Згодом стало відомо про ще один вибух, де серед постраждалих, за словами Кірбі, є громадяни США.

Деталі: За даними ЗМІ, вибух і стрілянина пролунали біля воріт аеропорту.

За попередньою інформацією, це була атака смертника. Кореспондент Sky News повідомив, що ще один вибух стався біля готелю Baron, де зупинялися британські солдати і журналісти.

Reuters повідомляє, що офіційний представник Талібів заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт.

За словами чиновника, в це число входять жінки і діти, а також поранені кілька охоронців Талібану.

Водночас, підтвердження цієї інформації немає.

Що було раніше: 26 серпня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

Раніше з посиланням на джерела в Міноборони Італії повідомлялося, що в бік італійського військово-транспортного літака, коли він вилітав з аеропорту Кабула, було зроблено кілька пострілів. Водночас джерела у розвідці стверджують, що постріли робилися в повітря для розгону натовпу біля аеропорту, а не конкретно у бік італійського літака.

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Нагадаємо: 

  • За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, в Афганістані перебуває майже 90 громадян України та членів їх сімей, котрі бажають покинути країну.
  • Станом на 25 серпня в аеропорту Кабула на евакуацію чекають понад 10 тисяч людей.
  • 23 серпня у міжнародному аеропорту Кабула сталася перестрілка між афганськими силами безпеки і невідомими нападниками.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанвибухаеропортСША
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