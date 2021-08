Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі

У Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей, за попередньою інформацією щонайменше 13 осіб загинули. Згодом стало відомо про ще один вибух.

Джерело: the daily beast, Twitter речника Пентагону Джона Кірбі

Пряма мова Кірбі: "Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Інформація про жертви наразі неясна. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо".

Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Згодом стало відомо про ще один вибух, де серед постраждалих, за словами Кірбі, є громадяни США.

Деталі: За даними ЗМІ, вибух і стрілянина пролунали біля воріт аеропорту.

За попередньою інформацією, це була атака смертника. Кореспондент Sky News повідомив, що ще один вибух стався біля готелю Baron, де зупинялися британські солдати і журналісти.

Reuters повідомляє, що офіційний представник Талібів заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт.

За словами чиновника, в це число входять жінки і діти, а також поранені кілька охоронців Талібану.

Водночас, підтвердження цієї інформації немає.

Update: Several people wounded in the blast close to Kabul airport have been taken to Emergency Hospital. #Afghanistan pic.twitter.com/qjdI4o7aGF

Що було раніше: 26 серпня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.