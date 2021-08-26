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Возле аэропорта Кабула прогремел еще один взрыв 

Четверг, 26 августа 2021, 17:54
Фото: LIFE SHOT

Журналистка издания Politico сообщила о втором взрыве возле аэропорта Кабула, в Пентагоне подтвердили.

Источник: журналистка Politico Лара Селигмен в Twitter, представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter, представитель Пентагона Джон Кирби в Twitter

Прямая речь Селигмен: "Два источника подтверждают второй взрыв за пределами аэропорта Кабула".

Прямая речь Кірби: "Мы можем подтвердить взрыв у ворот аэропорта. Он стал результатом систематической атаки, которая привела к ряду жертв со стороны США и гражданского населения. Мы можем подтвердить по крайней мере один взрыв возле гостиницы Baron, недалеко от аэропорта. Информация будет обновляться".

Детали: По словам Селигмен, три источника подтвердили ей потери США в результате взрывов. Сообщается, что американцы открыли огонь сразу после первого взрыва.

Украинский МИД уже сообщил, что поручил посольству Украины в Таджикистане держать ситуации на контроле из-за взрыва возле аэропорта. Там говорят, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала.

Что предшествовало: В Кабуле у международного аэропорта произошел взрыв через несколько часов после того, как военные США предупредили о неизбежной террористической угрозе.

Украинская правда
Темы: Афганистанвзрыв
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