Нападник на офіс омбудсмена намагався зробити ще один підпал

Чоловік, який кинув "коктейль Молотова" в офіс омбудсмена, також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду.

Джерело: прокуратура Києва у Facebook, кореспондент Української правди з місця затримання злочинця

Деталі: Спроба підпалу суду відбулася на вул. Пилипа Орлика.

Після вчиненого чоловік намагався втекти, але був затриманий працівниками Управління державної охорони.

Як уточнила омбудсмен Людмила Денісова, у двері суду злочинець також кинув пляшку із запальною сумішшю, а втекти намагався на моноколесі.

Пошкоджені двері Верховного касаційного суду Фото прокуратури Києва

Моноколесо і рюкзак злочинця Фото прокуратури Києва

Внаслідок інцидентів постраждалих немає.

Затриманим виявився 51-річний українець. Наразі його доставлено до Печерського управління поліції в Києві для проведення слідчих дій.

Мотиви та обставини правопорушень з’ясовуються.

Під час затримання підпалювач вимагав пустити до нього журналістів і скаржився на те, що державні установи "глухі" до його проблем.

Пряма мова затриманого: "... у мене забрали все, і єдине, що мені залишалося - це те, що зробили в 2014 році - підпалити їх офіси, інакше вони не хочуть знати і чути наші проблеми. Я це зробив, я не порушив ні законів, ні правил..."

Передісторія: У будівлю секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини в центрі Києва зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого було пошкоджено двері приміщення. Нападника затримали.