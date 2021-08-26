Нападник на офіс омбудсмена намагався зробити ще один підпал
Чоловік, який кинув "коктейль Молотова" в офіс омбудсмена, також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду.
Джерело: прокуратура Києва у Facebook, кореспондент Української правди з місця затримання злочинця
Деталі: Спроба підпалу суду відбулася на вул. Пилипа Орлика.
Після вчиненого чоловік намагався втекти, але був затриманий працівниками Управління державної охорони.
Як уточнила омбудсмен Людмила Денісова, у двері суду злочинець також кинув пляшку із запальною сумішшю, а втекти намагався на моноколесі.
Внаслідок інцидентів постраждалих немає.
Затриманим виявився 51-річний українець. Наразі його доставлено до Печерського управління поліції в Києві для проведення слідчих дій.
Мотиви та обставини правопорушень з’ясовуються.
Під час затримання підпалювач вимагав пустити до нього журналістів і скаржився на те, що державні установи "глухі" до його проблем.
Пряма мова затриманого: "... у мене забрали все, і єдине, що мені залишалося - це те, що зробили в 2014 році - підпалити їх офіси, інакше вони не хочуть знати і чути наші проблеми. Я це зробив, я не порушив ні законів, ні правил..."
Передісторія: У будівлю секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини в центрі Києва зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого було пошкоджено двері приміщення. Нападника затримали.