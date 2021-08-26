Налетчик на офис омбудсмена пытался сделать еще один поджог

Человек, который бросил "коктейль Молотова" в офис омбудсмена, также пытался поджечь двери Верховного кассационного суда.

Источник: прокуратура Киева в Facebook, корреспондент Украинской правды с места задержания преступника

Детали: Попытка поджога суда состоялась на ул. Филиппа Орлика.

После совершенного мужчина пытался убежать, но был задержан сотрудниками Управления государственной охраны.

Как уточнила омбудсмен Людмила Денисова, в дверь суда преступник также бросил бутылку с зажигательной смесью, а убежать пытался на моноколесе.

Повержденные двери Верховного кассационного суда Фото прокуратуры Киева

Моноколесо и рюкзак преступника фото прокуратуры киева

В результате инцидентов пострадавших нет.

Задержанным оказался 51-летний украинец. Сейчас он доставлен в Печерское управление полиции в Киеве для проведения следственных действий.

Мотивы и обстоятельства правонарушений выясняются.

Во время задержания поджигатель требовал пустить к нему журналистов и жаловался на то, что государственные учреждения "глухи" к его проблемам.

Прямая речь задержанного: "…у меня забрали все, и единственное, что мне оставалось – это то, что сделали в 2014 году – поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил…"

Предыстория: В здание секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека в центре Киева злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью, в результате чего были повреждены двери помещения. Налетчика задержали.