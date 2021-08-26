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Автомобіль, телевізори та велосипеди: у Вінниці розіграють призи серед вакцинованих

Четвер, 26 серпня 2021, 20:02
Фото: ЦГЗ

Міська влада Вінниці вирішила мотивувати мешканців вакцинуватись від коронавірусу – розіграють пів сотні телевізорів, пів сотні велосипедів та автомобіль Toyota Corolla.

Джерело: Вінницька міська рада

Деталі: Взяти участь в розіграші зможуть лише містяни, які завершили повний курс імунізації. 

Рішення про проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя" ухвалили на засіданні виконкому. 

За словами міського голови Сергія Моргунова, наразі повністю вакциновані лише 12% дорослого населення міста. Йдеться про 36,6 тисяч осіб. Він доручив відпрацювати питання графіків роботи пунктів щеплень таким чином, щоб люди могли вакцинуватися після роботи. 

Акція триватиме з початку вересня до 31 грудня. Для того, щоб всі охочі змогли в ній взяти участь, розіграші призів будуть проводити тричі: 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня.

Реєстрація учасників має розпочатись 1 вересня. Для першого розіграшу вона завершиться 17 жовтня, для другого – 13 листопада, для третього – 15 грудня. 

Ті, хто нічого не виграє під час першого розіграшу, автоматично стануть учасниками другого та третього етапів. 

Переможців акції будуть визначати за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників. 19 жовтня та 15 листопада буде розіграно по 15 телевізорів та 15 велосипедів. А 17 грудня – 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз – автомобіль Toyota Corolla.

Взяти участь в акції зможуть жителі Вінницької міської територіальної громади віком від 16 років, які мають декларацію із сімейним лікарем і котрі пройшли повний курс вакцинації.

Щоб стати учасником акції, потрібно буде зареєструватися на офіційному сайті Вінницької міської ради на сторінці "Вакцинуйся. Збережи життя". Також можна буде написати заяву у будь-якому відділенні ЦНАП у Вінниці. 

Нагадаємо:

  • Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 152 292 людини, з них одну дозу вакцини отримали 5 152 290 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 3 310 320 людей. 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусВінниця


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