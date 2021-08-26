Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Автомобіль, телевізори та велосипеди: у Вінниці розіграють призи серед вакцинованих

Четвер, 26 серпня 2021, 20:02
Автомобіль, телевізори та велосипеди: у Вінниці розіграють призи серед вакцинованих
Фото: ЦГЗ

Міська влада Вінниці вирішила мотивувати мешканців вакцинуватись від коронавірусу – розіграють пів сотні телевізорів, пів сотні велосипедів та автомобіль Toyota Corolla.

Джерело: Вінницька міська рада

Деталі: Взяти участь в розіграші зможуть лише містяни, які завершили повний курс імунізації. 

Рішення про проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя" ухвалили на засіданні виконкому. 

За словами міського голови Сергія Моргунова, наразі повністю вакциновані лише 12% дорослого населення міста. Йдеться про 36,6 тисяч осіб. Він доручив відпрацювати питання графіків роботи пунктів щеплень таким чином, щоб люди могли вакцинуватися після роботи. 

Акція триватиме з початку вересня до 31 грудня. Для того, щоб всі охочі змогли в ній взяти участь, розіграші призів будуть проводити тричі: 19 жовтня, 15 листопада та 17 грудня.

Реєстрація учасників має розпочатись 1 вересня. Для першого розіграшу вона завершиться 17 жовтня, для другого – 13 листопада, для третього – 15 грудня. 

Ті, хто нічого не виграє під час першого розіграшу, автоматично стануть учасниками другого та третього етапів. 

Переможців акції будуть визначати за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників. 19 жовтня та 15 листопада буде розіграно по 15 телевізорів та 15 велосипедів. А 17 грудня – 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз – автомобіль Toyota Corolla.

Взяти участь в акції зможуть жителі Вінницької міської територіальної громади віком від 16 років, які мають декларацію із сімейним лікарем і котрі пройшли повний курс вакцинації.

Щоб стати учасником акції, потрібно буде зареєструватися на офіційному сайті Вінницької міської ради на сторінці "Вакцинуйся. Збережи життя". Також можна буде написати заяву у будь-якому відділенні ЦНАП у Вінниці. 

Нагадаємо:

  • Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 152 292 людини, з них одну дозу вакцини отримали 5 152 290 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 3 310 320 людей. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусВінниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: