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Автомобиль, телевизоры и велосипеды: в Виннице разыграют призы среди вакцинированных

Четверг, 26 августа 2021, 20:02
Автомобиль, телевизоры и велосипеды: в Виннице разыграют призы среди вакцинированных
Фото: ЦОЗ

Городская власть Винницы решила мотивировать жителей прививаться от коронавируса –  разыграют полсотни телевизоров, полсотни велосипедов и автомобиль Toyota Corolla.

Источник: Винницкий городской совет

Детали: Принять участие в розыгрыше смогут только горожане, которые завершили полный курс иммунизации.

Решение о проведении акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" приняли на заседании исполкома.

По словам городского головы Сергея Моргунова, сейчас полностью вакцинированы только 12% взрослого населения города. Речь идет о 36,6 тысячах человек. Он поручил отработать вопрос графиков работы пунктов прививок таким образом, чтобы люди могли вакцинироваться после работы.

Акция продлится с начала сентября до 31 декабря. Для того, чтобы все желающие смогли в ней поучаствовать, розыгрыши призов будут проводить трижды: 19 октября, 15 ноября и 17 декабря.

Регистрация участников должна начаться 1 сентября. Для первого розыгрыша она завершится 17 октября, для второго – 13 ноября, для третьего  15 декабря.

Те, кто ничего не выиграет во время первого розыгрыша, автоматически станут участниками второго и третьего этапов.

Победителей акции будут определять с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников. 19 октября и 15 ноября будет разыграно по 15 телевизоров и 15 велосипедов. А 17 декабря – 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз – автомобиль Toyota Corolla.

Принять участие в акции смогут жители Винницкой городской территориальной громады в возрасте от 16 лет, имеющие декларацию с семейным врачом и прошедшие полный курс вакцинации (получили две дозы вакцины от COVID-19, разрешенной для использования на территории Украины Министерством здравоохранения Украины).

Чтобы стать участником акции, нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте Винницкого городского совета на странице "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Также можно будет написать заявление в любом отделении ЦНАП в Виннице.

Напомним:

  • С начала прививочной кампании в Украине привито 5 152 292 человека, из них одну дозу вакцины получили 5 152 290 человек полностью иммунизированных,– 3 310 320 человек

Темы: вакцинациякоронавирусВинница
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