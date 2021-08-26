Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у Лізі Чемпіонів

Четвер, 26 серпня 2021, 20:16
фото: Твіттер УЄФА

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" дізналися суперників по груповому турніру Ліги Чемпіонів у сезоні 2021/2022.

Про це стало відомо під час жеребкування, що пройшло у четвер 26 серпня у швейцарському Ньйоні.

"Шахтар" на груповому етапі турніру виступить у групі D разом з мадридським "Реалом", міланським "Інтером" та молдовським "Шерифом"

Київське "Динамо" у групі Е  отримало у суперники німецьку "Баварію", іспанську "Барселону" та португальську "Бенфіку".

Група А: "Манчестер Сіті", ПСЖ, "Лейпциг", "Брюгге"

Група В: "Атлетико", "Ліверпуль", "Порту", "Мілан"

Група С: "Спортинг", "Боруссія" Д, "Аякс", "Бешикташ"

Група F: "Вільярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"

Група G: "Лілль", "Севілья", "Зальцбург", "Вольфсбург"

Група H: "Челсі", "Ювентус", "Зеніт", "Мальме".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь

Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі

Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США

Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у Лізі Чемпіонів

Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді – МОЗ

Усі новини...
футбол
"Зоря" вилітає з Ліги Європи, але не з єврокубків
"Шахтар" проходить "Монако" і буде грати у груповому етапі Ліги Чемпіонів
Шевченко не проти очолити якусь збірну
Останні новини
06:29
У серії зіткнень в Ефіопії загинули понад 200 людей
05:36
Україна опинилася на 5 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19
04:40
Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту в Кабулі
03:42
За два тижні США евакуювали більше 100 тисяч осіб з Афганістану
02:42
відеоВ Казахстані стався вибух на складі з боєприпасами — понад 60 постраждалих
01:44
Байден про Кабул: Немає ознак “змови” між талібами та ІДІЛ
00:49
Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь
00:30
Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі
23:59
Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США
23:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі
Усі новини...