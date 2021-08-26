Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у Лізі Чемпіонів

Четвер, 26 серпня 2021, 20:16
Динамо та Шахтар отримали суперників у Лізі Чемпіонів
фото: Твіттер УЄФА

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" дізналися суперників по груповому турніру Ліги Чемпіонів у сезоні 2021/2022.

Про це стало відомо під час жеребкування, що пройшло у четвер 26 серпня у швейцарському Ньйоні.

"Шахтар" на груповому етапі турніру виступить у групі D разом з мадридським "Реалом", міланським "Інтером" та молдовським "Шерифом"

Київське "Динамо" у групі Е  отримало у суперники німецьку "Баварію", іспанську "Барселону" та португальську "Бенфіку".

Група А: "Манчестер Сіті", ПСЖ, "Лейпциг", "Брюгге"

Група В: "Атлетико", "Ліверпуль", "Порту", "Мілан"

Група С: "Спортинг", "Боруссія" Д, "Аякс", "Бешикташ"

Група F: "Вільярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"

Група G: "Лілль", "Севілья", "Зальцбург", "Вольфсбург"

Група H: "Челсі", "Ювентус", "Зеніт", "Мальме".

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: