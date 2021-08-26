"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у Лізі Чемпіонів

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" дізналися суперників по груповому турніру Ліги Чемпіонів у сезоні 2021/2022.

Про це стало відомо під час жеребкування, що пройшло у четвер 26 серпня у швейцарському Ньйоні.

"Шахтар" на груповому етапі турніру виступить у групі D разом з мадридським "Реалом", міланським "Інтером" та молдовським "Шерифом"

Київське "Динамо" у групі Е отримало у суперники німецьку "Баварію", іспанську "Барселону" та португальську "Бенфіку".

Група А: "Манчестер Сіті", ПСЖ, "Лейпциг", "Брюгге"

Група В: "Атлетико", "Ліверпуль", "Порту", "Мілан"

Група С: "Спортинг", "Боруссія" Д, "Аякс", "Бешикташ"

Група F: "Вільярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"

Група G: "Лілль", "Севілья", "Зальцбург", "Вольфсбург"

Група H: "Челсі", "Ювентус", "Зеніт", "Мальме".