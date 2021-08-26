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"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Чемпионов

Четверг, 26 августа 2021, 20:16
Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге Чемпионов
фото: Твиттер УЕФА

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по групповому турниру Лиги Чемпионов в сезоне 2021/2022.

Об этом стало известно во время жеребьевки, прошло в четверг, 26 августа в швейцарском Ньоне.

"Шахтер" на групповом этапе турнира выступит в группе D вместе с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и молдавским "Шерифом"

Киевское "Динамо" в группе Е получило в соперники немецкую "Баварию", испанскую "Барселону" и португальскую "Бенфику".

Группа А: "Манчестер Сити", ПСЖ, "Лейпциг", "Брюгге"

Группа В: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"

Группа С: "Спортинг", "Боруссия" Д, "Аякс", "Бешикташ"

Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"

Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург"

Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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