"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Чемпионов
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по групповому турниру Лиги Чемпионов в сезоне 2021/2022.
Об этом стало известно во время жеребьевки, прошло в четверг, 26 августа в швейцарском Ньоне.
"Шахтер" на групповом этапе турнира выступит в группе D вместе с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и молдавским "Шерифом"
Киевское "Динамо" в группе Е получило в соперники немецкую "Баварию", испанскую "Барселону" и португальскую "Бенфику".
Группа А: "Манчестер Сити", ПСЖ, "Лейпциг", "Брюгге"
Группа В: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"
Группа С: "Спортинг", "Боруссия" Д, "Аякс", "Бешикташ"
Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"
Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург"
Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме".