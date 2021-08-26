Вибухи в Кабулі забрали життя щонайменше 10 військових США – ЗМІ

Десять американських морських піхотинців загинули внаслідок вибухів в Кабулі, ще десятки отримали поранення.

Джерело: The Wall Street Journal, речник Пентагону Джон Кірбі у Twitter, Fox News

Деталі: Джерела The Wall Street Journal серед американських чиновників та дипломатів стверджували, що поранення отримали щонайменше троє американців, а четверо загинули.

Очевидці також повідомляють про летальні випадки серед афганців, які намагались проникнути в аеропорт.

У Пентагоні підтвердили смерть своїх військових, проте не вказали їх кількість. Там також кажуть, що внаслідок вибуху кілька американців отримали поранення. Міноборони США також відомо, що від вибуху постраждали також афганці.

Водночас, джерела телеканалу Fox News стверджують, що загинули щонайменше 10 морських піхотинців. Там же стверджують, що постраждали десятки військовослужбовців. Не виключено, що кількість загиблих може вирости.

Що передувало: У Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей, за попередньою інформацією щонайменше 13 осіб загинули. Згодом стало відомо про ще один вибух.

За інформацією Кабульського хірургічного центру, після двох вибухів біля аеропорту з пораненнями госпіталізовані 60 осіб.