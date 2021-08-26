Взрывы в Кабуле унесли жизни не менее 10 военных США – СМИ

Десять американских морских пехотинцев погибли в результате взрывов в Кабуле, еще десятки получили ранения.

Источник: The Wall Street Journal, представитель Пентагона Джон Кирби в Twitter, Fox News

Детали: Источники The Wall Street Journal среди американских чиновников и дипломатов утверждали, что ранения получили по меньшей мере трое американцев, а четверо погибли.

Очевидцы также сообщали о летальных случаях среди афганцев, которые пытались проникнуть в аэропорт.

В Пентагоне подтвердили смерть своих военных, однако не указали их количество. Там также говорится, что в результате взрыва несколько американцев получили ранения. Минобороны США также известно, что от взрыва пострадали также афганцы.

В то же время, источники телеканала Fox News утверждают, что погибли не менее 10 морских пехотинцев. Там же утверждают, что пострадали десятки военнослужащих. Не исключено, что количество погибших может вырасти.

Что предшествовало: В Кабуле у международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей, по предварительной информации меньшей мере 13 человек погибли. Впоследствии стало известно о еще один взрыв.

По информации Кабульского хирургического центра, после двух взрывов возле аэропорта с ранениями госпитализированы 60 человек.