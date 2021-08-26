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"Зоря" вилітає з Ліги Європи, але не з єврокубків

Четвер, 26 серпня 2021, 21:40
Зоря вилітає з Ліги Європи, але не з єврокубків

Луганська "Зоря" не зуміла пробитися до групового турніру Ліги Європи. У матчі-відповіді "Зоря" програла віденському "Рапіду" з рахунком 2:3. У першій грі у Відні луганський клуб був розгромлений з рахунком 0:3.

Повторний матч з "Рапідом" пройшов у Запоріжжі у четвер 26 серпня.

Вже на десятій хвилині "Зоря" попускає гол. Марко Грюль вийшов сам на сам з голкіпером "Зорі" і пробив Микиту Шевченка - 1:0. На 15-й хвилині рахунок стає 2:0. Після подачі кутового забив у ворота луганчан Лео Граймль.

На 18-й хвилині момент був в Олександра Гладкого, але той не зумів поцілити у ворота з пари метрів. На 40-й хвилині "Зоря" один гол відквитала. Після подачі стандарту Гладкий пробив ударом головою воротаря "Рапіда" - 1:2.

У другому таймі "Зоря" пропустила вже шостий гол у свої ворота у протистоянні з "Рапідом". На 68-й хвилині черговий провал в захисті "Зорі" і вихід два в один реалізував Фунтас, що забивав у порожні ворота - 1:3. На 74-й хвилині Дмитро Хомченовський забиває ударом із-за ме штрафного майданчика, але суддя гол скасовує через офсайд у Захеді Шахаба у момент удару.

В останні 15-ть хвилин у "Зорі" було ще кілька моментів відзначитися у воротах "Рапіда" з гри, але знову підвела реалізація. Забила ж "Зоря" другий гол з пенальті на 85-й хвилині. 11-метровий удар реалізував Шахаб. За дві хвилини рефері ставить ще один пенальті у ворота "Рапіда". Цього разу Шахаб пробив безхитрісно, і голкіпер "Рапіда" відбиває його удар.

Після програшу у плей-офф Ліги Європи "Зоря" потрапила до групового раунду Ліги Конференцій, турніру, що був створений УЄФА лише цього сезону.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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