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"Заря" вылетает из Лиги Европы, но не из еврокубков

Четверг, 26 августа 2021, 21:40
Заря вылетает из Лиги Европы, но не из еврокубков

Луганская "Заря" не сумела пробиться в групповой турнир Лиги Европы. В ответном матче "Заря" проиграла венскому "Рапиду" со счетом 2:3. В первой игре в Вене луганский клуб был разгромлен со счетом 0:3.

Ответный матч с "Рапидом" прошел в Запорожье в четверг 26 августа.

Уже на десятой минуте "Заря" попускает гол. Марко Грюль вышел один на один с голкипером "Зари" и пробил Никиту Шевченко - 1:0. На 15-й минуте счет становится 2:0. После подачи углового забил в ворота луганчан Лео Граймль.

На 18-й минуте момент был у Александра Гладкого, но тот не сумел попасть в ворота с пары метров. На 40-й минуте "Заря" один гол отквитала. После подачи стандарта Гладкий пробил ударом головой вратаря "Рапида" - 1:2.

Во втором тайме "Заря" пропустила уже шестой гол в свои ворота в противостоянии с "Рапидом". На 68-й минуте очередной провал в защите "Зари" и выход два в один реализовал Фунтас, котрый забивал в пустые ворота - 1:3. На 74-й минуте Дмитрий Хомченовский забивает ударом из-за штрафной, но судья гол отменяет из-за офсайда у Захеди Шахаба в момент удара.

В последние 15-ть минут у "Зари" было еще несколько моментов отметиться в воротах "Рапида" с игры, но опять подвела реализация. Забила же "Заря" второй гол с пенальти на 85-й минуте. 11-метровый удар реализовал Шахаб. Через две минуты рефери ставит еще один пенальти в ворота "Рапида". На этот раз Шахаб пробил бесхитростно, и голкипер "Рапида" отражает удар.

После проигрыша в плей-офф Лиги Европы "Заря" попала в групповой раунд Лиги конференций, турнира, который был создан УЕФА лишь в этом сезоне.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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