Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Заря" вылетает из Лиги Европы, но не из еврокубков

Четверг, 26 августа 2021, 21:40

Луганская "Заря" не сумела пробиться в групповой турнир Лиги Европы. В ответном матче "Заря" проиграла венскому "Рапиду" со счетом 2:3. В первой игре в Вене луганский клуб был разгромлен со счетом 0:3.

Ответный матч с "Рапидом" прошел в Запорожье в четверг 26 августа.

Уже на десятой минуте "Заря" попускает гол. Марко Грюль вышел один на один с голкипером "Зари" и пробил Никиту Шевченко - 1:0. На 15-й минуте счет становится 2:0. После подачи углового забил в ворота луганчан Лео Граймль.

На 18-й минуте момент был у Александра Гладкого, но тот не сумел попасть в ворота с пары метров. На 40-й минуте "Заря" один гол отквитала. После подачи стандарта Гладкий пробил ударом головой вратаря "Рапида" - 1:2.

Во втором тайме "Заря" пропустила уже шестой гол в свои ворота в противостоянии с "Рапидом". На 68-й минуте очередной провал в защите "Зари" и выход два в один реализовал Фунтас, котрый забивал в пустые ворота - 1:3. На 74-й минуте Дмитрий Хомченовский забивает ударом из-за штрафной, но судья гол отменяет из-за офсайда у Захеди Шахаба в момент удара.

В последние 15-ть минут у "Зари" было еще несколько моментов отметиться в воротах "Рапида" с игры, но опять подвела реализация. Забила же "Заря" второй гол с пенальти на 85-й минуте. 11-метровый удар реализовал Шахаб. Через две минуты рефери ставит еще один пенальти в ворота "Рапида". На этот раз Шахаб пробил бесхитростно, и голкипер "Рапида" отражает удар.

После проигрыша в плей-офф Лиги Европы "Заря" попала в групповой раунд Лиги конференций, турнира, который был создан УЕФА лишь в этом сезоне.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
powered by lun.ua
Главное сегодня

Более 2 тысяч больных COVID и 66 умерших в Украине за сутки

Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун

Более 100 человек погибли в результате теракта в Кабуле

Взрывы в Кабуле: Байден приказал нанести ответный удар

Зеленский отреагировал на взрывы в Кабуле

Обновлено с 22:17В результате взрывов в Кабуле погибли 60 афганцев и 12 военных США

Все новости...
футбол
"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Чемпионов
"Шахтер" проходит "Монако" и будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов
Шевченко не против возглавить какую-то сборную
Последние новости
09:29
Поклонская станет послом России в островной республике возле Африки
09:03
Украина одолжит 500 миллионов евро на закупку и производство поездов Stadler
08:53
Новый рекорд вакцинации: более 173 тысяч привитых за день украинцев
08:33
Порошенко назвал свою самую большую ошибку и упомянул "зеленых дилетантов"
08:15
Более 2 тысяч больных COVID и 66 умерших в Украине за сутки
08:00
Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун
07:35
Оккупанты ранили украинского военного
07:05
Из-за взрывов на складе в Казахстане погибли четверо военных
06:29
В серии столкновений в Эфиопии погибли более 200 человек
05:36
Украина оказалась на 5 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19
Все новости...