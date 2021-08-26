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В Україні з’являться кібервійська: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Четвер, 26 серпня 2021, 22:46
В Україні з’являться кібервійська: Зеленський увів в дію рішення РНБО
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони, відповідно до якого в Україні мають створити кібервійська. 

Джерело: указ президента 

Деталі: У рішенні РНБО йдеться, що Кабмін має порахувати, скільки ресурсів треба витратити на створення та функціонування кібервійськ.

В уряді також мають визначити кількість особового складу для вказаного роду військ та яке саме співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб там має бути. 

Через два місяці до Верховної Ради Кабмін має внести законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони. 

Президент також підписав указ, яким затвердив стратегію кібербезпеки України.

Що передувало: 14 травня в Раді нацбезпеки і оборони підтримали створення кібервійськ в Україні.

РНБО на засіданні 14 травня ухвалила стратегію розвитку кібербезпеки на наступні 5 років.

Українська правда

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Теми: кібербезпекаРНБОЗеленський
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