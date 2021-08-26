Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине появятся кибервойска: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Четверг, 26 августа 2021, 22:46
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому в Украине должны создать кибервойска.

Источник: указ президента

Детали: В решении СНБО говорится, что Кабмин должен посчитать, сколько ресурсов надо потратить на создание и функционирование кибервойск.

В правительстве также должны определить количество личного состава для указанного рода войск и какое именно соотношение военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц там должно быть.

Через два месяца в Верховную Раду Кабмин должен внести законопроект о создании кибервойск в системе Минобороны.

Президент также подписал указ, которым утвердил стратегию кибербезопасности Украины.

Что предшествовало: 14 мая в Совете нацбезопасности и обороны поддержали создание кибервойск в Украине.

СНБО на заседании 14 мая приняла стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет.

Украинская правда
Темы: кибербезопасностьСНБОЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Более 2 тысяч больных COVID и 66 умерших в Украине за сутки

Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун

Более 100 человек погибли в результате теракта в Кабуле

Взрывы в Кабуле: Байден приказал нанести ответный удар

Зеленский отреагировал на взрывы в Кабуле

Обновлено с 22:17В результате взрывов в Кабуле погибли 60 афганцев и 12 военных США

Все новости...
кибербезопасность
Украина подала официальный запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО
Госспецсвязи заблокировала фишинговый сайт: маскировался под "сайт президента"
Microsoft покупает разработчика систем кибербезопасности за полмиллиарда долларов – медиа
Последние новости
09:29
Поклонская станет послом России в островной республике возле Африки
09:03
Украина одолжит 500 миллионов евро на закупку и производство поездов Stadler
08:53
Новый рекорд вакцинации: более 173 тысяч привитых за день украинцев
08:33
Порошенко назвал свою самую большую ошибку и упомянул "зеленых дилетантов"
08:15
Более 2 тысяч больных COVID и 66 умерших в Украине за сутки
08:00
Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун
07:35
Оккупанты ранили украинского военного
07:05
Из-за взрывов на складе в Казахстане погибли четверо военных
06:29
В серии столкновений в Эфиопии погибли более 200 человек
05:36
Украина оказалась на 5 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19
Все новости...