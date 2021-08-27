Через вибухи на складі в Казахстані загинули четверо військових

Четверо військовослужбовців загинули в результаті пожежі і вибухів на складі боєприпасів у військовій частині в Жамбильській області в Казахстані.

Джерело: міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв, якого цитує "Радіо Свобода", Міноборони Казахстану

Деталі: Зокрема відомо, що загинули сержант Марат Мешінбай, єфрейтор Руслан Жанболатов, службовець воєнізованої охорони Оразбек Далібаєв.

Повідомляється, що зв’язок з кількома військовими втрачений, наразі тривають їх пошуки.

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