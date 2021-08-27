Через вибухи на складі в Казахстані загинули четверо військових
П'ятниця, 27 серпня 2021, 07:05
Четверо військовослужбовців загинули в результаті пожежі і вибухів на складі боєприпасів у військовій частині в Жамбильській області в Казахстані.
Джерело: міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв, якого цитує "Радіо Свобода", Міноборони Казахстану
Деталі: Зокрема відомо, що загинули сержант Марат Мешінбай, єфрейтор Руслан Жанболатов, службовець воєнізованої охорони Оразбек Далібаєв.
Повідомляється, що зв’язок з кількома військовими втрачений, наразі тривають їх пошуки.
Передісторія:
- В Казахстані стався вибух на складі військової частини.
- В лікарню міста Тараз і в Байзакську районну центральну лікарню потрапили 66 осіб. Більшість з них отримали легкі травми, двоє з них отримали важкі травми.