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Через вибухи на складі в Казахстані загинули четверо військових

П'ятниця, 27 серпня 2021, 07:05

Четверо військовослужбовців загинули в результаті пожежі і вибухів на складі боєприпасів у військовій частині в Жамбильській області в Казахстані.

Джерело: міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв, якого цитує "Радіо Свобода", Міноборони Казахстану

Деталі: Зокрема відомо, що загинули сержант Марат Мешінбай, єфрейтор Руслан Жанболатов, службовець воєнізованої охорони Оразбек Далібаєв.

Повідомляється, що зв’язок з кількома військовими втрачений, наразі тривають їх пошуки.

Передісторія:

  • В Казахстані стався вибух на складі військової частини.
  • В лікарню міста Тараз і в Байзакську  районну центральну лікарню потрапили 66 осіб. Більшість з них отримали легкі травми, двоє з них отримали важкі травми.

Теми: вибухКазахстан


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