Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Из-за взрывов на складе в Казахстане погибли четверо военных

Пятница, 27 августа 2021, 07:05

Четверо военнослужащих погибли в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области в Казахстане.

Источник: министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, которого цитирует "Радио Свобода", Минобороны Казахстана

Детали: В частности известно, что погибли сержант Марат Мешинбай, ефрейтор Руслан Жанболатов, служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев.

Сообщается, что связь с несколькими военными потеряна, пока продолжаются их поиски.

Предыстория:

  • В Казахстане произошел взрыв на складе воинской части.
  • В больницу города Тараз и в Байзакскую районную центральную больницу попали 66 человек. Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы.

Темы: взрывКазахстан
powered by lun.ua
Главное сегодня

Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского, который слетал в Монако

Нацсовет хочет лишить канал "НАШ" лицензии за "скабеевщину"

Зеленский подписал закон о реструктуризации "газовых" долгов на 100 миллиардов

Пловчиха завоевала третье золото для Украины на Паралимпиаде в Токио

На дорогах Украины добавилось 20 камер автофиксации нарушений ПДД. Адреса

"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула – Эрдоган

Все новости...
взрыв
В Казахстане произошел взрыв на складе с боеприпасами — более 60 пострадавших
В результате взрывов возле аэропорта Кабула пострадали не менее 60 человек
Возле аэропорта Кабула прогремел еще один взрыв 
Последние новости
17:47
После теракта в Кабуле возобновили эвакуационные рейсы
17:46
ЕС возобновит ограничения на въезд для США и еще пяти стран
17:45
Отопительный сезон под угрозой из-за долгов облгазов в 9 миллиардов – Оператор ГТС
17:37
Ковид-сертификаты в "Дії" получили почти треть миллиона украинцев
17:20
США предостерегли своих граждан в Украине из-за запланированных ЛГБТК-прайдов
17:11
Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ
17:10
На ремонте размытых дорог Буковины разворовали более миллиона - СБУ разоблачила схемы
16:57
Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион по ОГХК
16:38
Бывшего вице-канцлера Австрии осудили за взяточничество, получил 15 месяцев условно
16:31
"Нафтогаз" изучает возможность покупки угля для "Центрэнерго" – министр
Все новости...