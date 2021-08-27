Из-за взрывов на складе в Казахстане погибли четверо военных

Четверо военнослужащих погибли в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области в Казахстане.

Источник: министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, которого цитирует "Радио Свобода", Минобороны Казахстана

Детали: В частности известно, что погибли сержант Марат Мешинбай, ефрейтор Руслан Жанболатов, служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев.

Сообщается, что связь с несколькими военными потеряна, пока продолжаются их поиски.

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