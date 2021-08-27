Из-за взрывов на складе в Казахстане погибли четверо военных
Пятница, 27 августа 2021, 07:05
Четверо военнослужащих погибли в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области в Казахстане.
Источник: министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, которого цитирует "Радио Свобода", Минобороны Казахстана
Детали: В частности известно, что погибли сержант Марат Мешинбай, ефрейтор Руслан Жанболатов, служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев.
Сообщается, что связь с несколькими военными потеряна, пока продолжаются их поиски.
Предыстория:
- В Казахстане произошел взрыв на складе воинской части.
- В больницу города Тараз и в Байзакскую районную центральную больницу попали 66 человек. Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы.