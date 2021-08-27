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Понад 2 тисячі хворих на COVID і 66 померлих в Україні за добу

П'ятниця, 27 серпня 2021, 08:15
УП

26 серпня в Україні зафіксували 2 032 нових підтверджених  випадки коронавірусної хвороби і 66 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 838 осіб, одужали 1 253 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей четвер зареєстрували у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Серед нових хворих 127 дітей і 46 медпрацівників.

За останню добу протестовано:  методом ПЛР – 23 049 осіб, методом ІФА – 7 219 осіб, експрес-тестами – 23 218 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 280 203 осіб, із них 2 204 682 осіб одужали, а 53 632 хворих померли.

Нагадаємо: За добу 25 серпня у світі зафіксували 712 031 випадок COVID-19. Україна з 1 581 випадком була на 52 місці у світі між Ефіопією та Білоруссю. У Європі Україна на 15 місці.

10 755 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 32 місці у світі і на 5 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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