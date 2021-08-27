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Более 2 тысяч больных COVID и 66 умерших в Украине за сутки

Пятница, 27 августа 2021, 08:15
Более 2 тысяч больных COVID и 66 умерших в Украине за сутки
УП

26 августа в Украине зафиксировали 2 032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни и 66 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 838 человек, выздоровели 1 253 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

Среди новых больных 127 детей и 46 медработников.

За последние сутки протестировано: методом ПЦР – 23 049 человек, методом ИФА – 7 219 человек, экспресс-тестами – 23 218 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 280 203 человек, из них 2 204 682 человек выздоровели, а 53 632 заболевших скончались.

Напомним: За сутки 25 августа в мире зафиксировали 712 031 случай COVID-19. Украина с 1 581 случаем на 52 месте в мире между Эфиопией и Беларусью. В Европе Украина на 15 месте.

10 755 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 32 месте в мире и на 5 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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