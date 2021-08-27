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Літак Зеленського через негоду не зміг сісти в Кишиневі

П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:26
Літак Зеленського через негоду не зміг сісти в Кишиневі
фото: ОП

Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував в молдовську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман і був змушений приземлитися в Одесу.

Джерело: "Думська", прессекретар Зеленського Сергій Никифоров в коментарі УП

Деталі: Президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси.

За словами Никифорова, вони перечікують негоду в Одесі.

Він додав, що двигуни літака вже запустили і вони повинні летіти в Молдову.

Через негоду вчасно у Молдові не змогли приземлитися літаки Зеленського та президента Румунії Клауса Іоганніса.

У зв'язку із цим розклад святкових заходів, присвячених 30 рокам незалежності Молдови, перенесли приблизно на годину.

Згодом стало відомо, що Зеленський прибув до Кишинева.

У межах робочого візиту Зеленський проведе двосторонні переговори з президентом Молдови та візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій.

Нагадаємо:

  • Зеленський візьме участь в урочистостях в Кишеневі, організованих з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови 27 серпня.
  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також відвідає Кишинів з робочим візитом з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.
  • Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи, за що її розкритикувала партія соціалістів проросійського Додона.
  • Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваЗеленськийОдеса
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