Самолет Зеленского из-за непогоды не смог сесть в Кишиневе

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу.

Источник: "Думская", прессекретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП

Детали: Президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

По словам Никифорова, они пережидают непогоду в Одессе.

Он добавил, что двигатели самолета уже запустили и они должны лететь в Молдову.

Из-за непогоды вовремя в Молдове не смогли приземлиться самолеты Зеленского и президента Румынии Клауса Иоганниса.

В связи с этим расписание праздничных мероприятий, посвященных 30 годам независимости Молдовы, перенесли примерно на час.

Позже стало известно, что Зеленский прибыл в Кишинев.

В рамках рабочего визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

Напомним: