Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет Зеленского из-за непогоды не смог сесть в Кишиневе

Пятница, 27 августа 2021, 11:26
Самолет Зеленского из-за непогоды не смог сесть в Кишиневе
фото: ОП

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу.

Источник: "Думская", прессекретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП

Детали: Президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

По словам Никифорова, они пережидают непогоду в Одессе.

Он добавил, что двигатели самолета уже запустили и они должны лететь в Молдову. 

Из-за непогоды вовремя в Молдове не смогли приземлиться самолеты Зеленского и президента Румынии Клауса Иоганниса.

В связи с этим расписание праздничных мероприятий, посвященных 30 годам независимости Молдовы, перенесли примерно на час.

Позже стало известно, что Зеленский прибыл в Кишинев.

В рамках рабочего визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

Напомним: 

  • Зеленский примет участие в торжествах в Кишиневе, организованных по случаю тридцатилетия независимости Молдовы 27 августа.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы, где встретится с новым премьером Натальей Гаврилицей.
  • Президент Мая Санду посещала Киев 23 августа для участия в учредительном саммите Крымской платформы, за что ее раскритиковала партия социалистов пророссийского Додона.
  • Военнослужащие Молдовы также принимали участие в параде по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины в Киеве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдоваЗеленскийОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Молдова
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: