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Самолет Зеленского из-за непогоды не смог сесть в Кишиневе

Пятница, 27 августа 2021, 11:26
фото: ОП

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу.

Источник: "Думская", прессекретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП

Детали: Президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.

По словам Никифорова, они пережидают непогоду в Одессе.

Он добавил, что двигатели самолета уже запустили и они должны лететь в Молдову. 

Из-за непогоды вовремя в Молдове не смогли приземлиться самолеты Зеленского и президента Румынии Клауса Иоганниса.

В связи с этим расписание праздничных мероприятий, посвященных 30 годам независимости Молдовы, перенесли примерно на час.

Позже стало известно, что Зеленский прибыл в Кишинев.

В рамках рабочего визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

Напомним: 

  • Зеленский примет участие в торжествах в Кишиневе, организованных по случаю тридцатилетия независимости Молдовы 27 августа.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы, где встретится с новым премьером Натальей Гаврилицей.
  • Президент Мая Санду посещала Киев 23 августа для участия в учредительном саммите Крымской платформы, за что ее раскритиковала партия социалистов пророссийского Додона.
  • Военнослужащие Молдовы также принимали участие в параде по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины в Киеве.

Темы: МолдоваЗеленскийОдесса
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