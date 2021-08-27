Самолет Зеленского из-за непогоды не смог сесть в Кишиневе
Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу.
Источник: "Думская", прессекретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП
Детали: Президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы.
По словам Никифорова, они пережидают непогоду в Одессе.
Он добавил, что двигатели самолета уже запустили и они должны лететь в Молдову.
Из-за непогоды вовремя в Молдове не смогли приземлиться самолеты Зеленского и президента Румынии Клауса Иоганниса.
В связи с этим расписание праздничных мероприятий, посвященных 30 годам независимости Молдовы, перенесли примерно на час.
Позже стало известно, что Зеленский прибыл в Кишинев.
В рамках рабочего визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.
Напомним:
- Зеленский примет участие в торжествах в Кишиневе, организованных по случаю тридцатилетия независимости Молдовы 27 августа.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также посетит Кишинев с рабочим визитом по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы, где встретится с новым премьером Натальей Гаврилицей.
- Президент Мая Санду посещала Киев 23 августа для участия в учредительном саммите Крымской платформы, за что ее раскритиковала партия социалистов пророссийского Додона.
- Военнослужащие Молдовы также принимали участие в параде по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины в Киеве.