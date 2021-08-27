Україна здобуває друге "золото" на Паралімпіаді в Токіо

Мар'яна Шевчук виборола другу золоту медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо. Вона стала чемпіонкою з пауерліфтингу.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Виступаючи у вазі до 55 кг, Шевчук підняла найвищу вагу серед решти учасниць.

Це дебют української спортсменки на Паралімпійських іграх. Перед ними вона ставала чемпіонкою на рівні світових та континентальних першостей. А у травні 2021 року на етапі Кубка світу навіть стала володаркою світового паралімпійського рекорду, піднявши вагу 132 кг.

Шевчук із запасом стала лідеркою у фінальному виступі. У першій спробі вона взяла вагу 125 кг, у той час як найближчі переслідувачки з Китаю та Туреччини - 118 та 117 кг.

Проте із другою спробою Шевчук не впоралася - 128 кг їй не підкорилися. Китайська та турецька паверліфтерки підібралися до українки на відстань одного кілограма, взявши вагу 124 кг.

Однак першої спроби українці виявилося достатньо для паралімпійського "золота". Вона ще спробувала оновити власний світовий паралімпійський рекорд та взяти вагу 133 кг, але з цим завданням не впоралася.

Це четверте жіноче "золото" України у паверліфтингу на Паралімпіадах. До цього золоті медалі вигравала лише Лідія Соловйова.

Передісторія: Перше паралімпійське "золото" для України здобула плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем.