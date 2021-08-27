Украина завоевывает второе "золото" на Паралимпиаде в Токио
Марьяна Шевчук завоевала вторую золотую медаль для Украины на Паралимпийских играх в Токио. Она стала чемпионкой по пауэрлифтингу.
Источник: "Укринформ"
Детали: Виступая в весовой категории до 55 кг, Шевчук подняла наибольший вес среди остальных участниц.
Это дебют украинской спортсменки на Паралимпийских играх. Перед ними она становилась чемпионкой на уровне мировых и континентальных первенств. А в мае 2021 года на этапе Кубка мира даже стала обладательницей мирового паралимпийского рекорда, подняв вес 132 кг.
Шевчук с запасом стала лидером в финальном выступлении. В первой попытке она взяла вес 125 кг, в то время как ближайшие преследовательницы из Китая и Турции - 118 и 117 кг.
Однако со второй попыткой Шевчук не справилась - 128 кг ей не поддались. Китайская и турецкая пауэрлифтерши подобрались к украинке на расстояние одного килограмма, одолев 124 кг.
Однако первой попытки украинке оказалось достаточно для паралимпийского "золота". Она еще попыталась обновить собственный мировой паралимпийский рекорд и взять вес 133 кг, но с этой задачей не справилась.
Это четвертое женское "золото" Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде. До этого золотые медали выигрывала только Лидия Соловьева.
Предыстория: Первое паралимпийское "золото" для Украины завоевала пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.