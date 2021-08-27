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Украина завоевывает второе "золото" на Паралимпиаде в Токио

Пятница, 27 августа 2021, 12:25
Маряна Шевчук. Фото: Министерство молодежи и спорта Украини в Facebook

Марьяна Шевчук завоевала вторую золотую медаль для Украины на Паралимпийских играх в Токио. Она стала чемпионкой по пауэрлифтингу.

Источник: "Укринформ"

Детали: Виступая в весовой категории до 55 кг, Шевчук подняла наибольший вес среди остальных участниц.

Это дебют украинской спортсменки на Паралимпийских играх. Перед ними она становилась чемпионкой на уровне мировых и континентальных первенств. А в мае 2021 года на этапе Кубка мира даже стала обладательницей мирового паралимпийского рекорда, подняв вес 132 кг.

Шевчук с запасом стала лидером в финальном выступлении. В первой попытке она взяла вес 125 кг, в то время как ближайшие преследовательницы из Китая и Турции - 118 и 117 кг.

Однако со второй попыткой Шевчук не справилась - 128 кг ей не поддались. Китайская и турецкая пауэрлифтерши подобрались к украинке на расстояние одного килограмма, одолев 124 кг.

Однако первой попытки украинке оказалось достаточно для паралимпийского "золота". Она еще попыталась обновить собственный мировой паралимпийский рекорд и взять вес 133 кг, но с этой задачей не справилась.

Это четвертое женское "золото" Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде. До этого золотые медали выигрывала только Лидия Соловьева.

Предыстория: Первое паралимпийское "золото" для Украины завоевала пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.

Темы: спортОлимпиадаУкраина
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