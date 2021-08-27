Літак Зеленського приземлився у Кишиневі після вимушеної посадки в Одесі
Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева після того, як у п’ятницю вранці його літак не зміг сісти у молдовській столиці через сильний туман і був змушений летіти до Одеси.
Про це повідомиляється на сторінці Офісу президента у Facebook, пише "Європейська правда".
"Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева, де візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.
Нагадаємо, cвяткові заходи з нагоди Дня незалежності Молдови в Кишиневі почалися без президентів України і Румунії, чиє прибуття затрималося у зв’язку з негодою.
Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував в молдовську столицю, не зміг сісти в Кишиневі у п’ятницю вранці через сильний туман і був змушений приземлитися в Одесі.