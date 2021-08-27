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Літак Зеленського приземлився у Кишиневі після вимушеної посадки в Одесі

П'ятниця, 27 серпня 2021, 12:43
Володимира Зеленського зустрічають в аеропорту Кишинева. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева після того, як у п’ятницю вранці його літак не зміг сісти у молдовській столиці через сильний туман і був змушений летіти до Одеси.

Про це повідомиляється на сторінці Офісу президента у Facebook, пише "Європейська правда".

"​​Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева, де візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

У межах робочого візиту глава Української держави проведе двосторонні переговори з президентом Молдови та візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, cвяткові заходи з нагоди Дня незалежності Молдови в Кишиневі почалися без президентів України і Румунії, чиє прибуття затрималося у зв’язку з негодою. 

Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував в молдовську столицю, не зміг сісти в Кишиневі у п’ятницю вранці через сильний туман і був змушений приземлитися в Одесі.

Теми: Зеленськийавіанадзвичайна подіяМолдоваОдеса


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