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Самолет Зеленского приземлился в Кишиневе после вынужденной посадки в Одессе

Пятница, 27 августа 2021, 12:43
Самолет Зеленского приземлился в Кишиневе после вынужденной посадки в Одессе
Владимира Зеленского встречают в аэропорту Кишинева. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев после того, как в пятницу утром его самолет не смог сесть в столице Молдовы из-за сильного тумана и был вынужден лететь в Одессу.

Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.

В рамках рабочего визита глава Украинского государства проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций", - говорится в сообщении.

Напомним, праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Молдовы в Кишиневе начались без президентов Украины и Румынии, чье прибытие задержалось в связи с непогодой.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдовскую столицу, не смог сесть в Кишиневе в пятницу утром из-за сильного тумана и был вынужден приземлиться в Одессе.

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Темы: Зеленскийавиачрезвычайное происшествиеМолдоваОдесса
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