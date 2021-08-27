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В Умані на Рош га-Шана очікують 50 тисяч хасидів

П'ятниця, 27 серпня 2021, 12:45
Фото НПУ

Близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав мають намір приїхати в Україну на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана, – 6-8 вересня в Умані.

Джерело: сайт МВС за результатами зустрічі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським

Дослівно: "Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав".

Деталі: За його словами, ізраїльські громадяни мають пройти тестування на COVID-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення, а також неухильно дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством. 

Монастирський у свою чергу наголосив, що під час прикордонного контролю буде проводитися комплекс безпекових заходів. 

За даними МВС, в Умані громадський порядок забезпечуватимуть українські та ізраїльські правоохоронці. У місті вже розгорнули ситуаційний центр поліції.

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Передісторія:

  • Іудейський новий рік, Рош га-Шана, цього року святкують 6-8 вересня. 
  • Щороку хасиди приїжджають у цей час в Умань на могилу цадика Нахмана.  

Українська правда
Теми: УманьМВСхасиди


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