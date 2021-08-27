В Умані на Рош га-Шана очікують 50 тисяч хасидів
Близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав мають намір приїхати в Україну на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана, – 6-8 вересня в Умані.
Джерело: сайт МВС за результатами зустрічі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським
Дослівно: "Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав".
Деталі: За його словами, ізраїльські громадяни мають пройти тестування на COVID-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення, а також неухильно дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством.
Монастирський у свою чергу наголосив, що під час прикордонного контролю буде проводитися комплекс безпекових заходів.
За даними МВС, в Умані громадський порядок забезпечуватимуть українські та ізраїльські правоохоронці. У місті вже розгорнули ситуаційний центр поліції.
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Передісторія:
- Іудейський новий рік, Рош га-Шана, цього року святкують 6-8 вересня.
- Щороку хасиди приїжджають у цей час в Умань на могилу цадика Нахмана.